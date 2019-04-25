電子煙誘惑大 美國8年間青少年吸食率變20.8%

2019-04-25 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



董氏基金會執行長姚思遠說，新興菸品透過網路擴散速度很快，青少年一搜尋就能查到，取得管道容易，防不慎防。衛福部國民健康署則表示，為保護兒少避免菸害，台灣目前正將電子煙納入菸害防制法修訂中，目前已經立院初審通過。

姚思遠舉例，有個網路社團，一天就有逾百則刊登販賣電子煙等新興菸品的訊息，若加上搜尋引擎來協助搜尋獲刊載資訊，恐已違反菸害防制法及藥事法。如含尼古丁成分卻未照藥事法申請查驗登記，違法製造、輸入，可處十年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金；違法販售則可處七年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

加熱式菸品因屬新興產品，政府還在修訂法規中，目前為管制空窗期，姚思遠呼籲政府應加速修訂菸防法，以免青少年濫用。

對此，國健署菸害防制組組長羅素英表示，電子煙等新興菸品八成有尼古丁，對健康仍有影響，如電子煙會添加花果香，很受美國、南韓青少年歡迎。而據美國研究資料顯示，電子煙2011年在美推出時，青少年的吸食率為1.5%，2018年卻激增至20.8%，平均每五位青少年就有一人吸食，影響可見一般。

羅素英說，為保護兒少避免菸害，台灣目前正透過立委等跨部會動員修訂菸害防制法，內容將電子煙納入，目前已經立院初審通過，他也希望能早日修訂，禁止網路販賣等。此外，國健署目前也採邊境攔檢、與NCC合作過濾相關菸品廣告並加強審視，盡力減少非法新興菸品進入台灣。

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