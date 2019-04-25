家長申訴電子煙藏社群網站販售 董氏籲移除相關搜尋

2019-04-25 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



電子煙、加熱菸疑透過社群網路滲透讓孩子更易取得。董氏基金會今舉行記者會表示接獲許多家長申訴，呼籲衛福部等相關單位應移除相關廣告與搜尋結果，並加速修訂菸害防制法，明訂禁止新興菸品販賣、吸食、廣告等。

董氏基金會執行長姚思遠表示，近期有許多家長申訴，家中孩子在吸食電子煙，經詢問發覺是透過網路搜尋引擎即可買到，認為以年輕人慣用網站與社群作為廣告平台並販賣新興菸品，不僅難以稽查取締，也會吸引更多青少年使用電子煙或加熱式菸品。

姚思遠說，電子煙分為可添加或不添加尼古丁，並有水果、糖果等萬種以上口味，很受年輕人歡迎；加熱式菸品則含尼古丁與焦油，兩類對人體健康都有危害。

台大家醫部主治醫師郭斐然則表示，抽菸雖是個人自由，但也不應妨礙他人自由，新興菸品也是一樣；若開放不但難幫助吸菸者戒菸，恐更造成有利於吸菸的社會環境。

郭斐然說，八大新興菸品的剖析皆非實事：包括新興菸品是減害產品、新興菸品應跟傳統菸一樣能賣、尼古丁較少、風險被過度衡量、有民眾因新興菸品而成功戒菸、禁新興菸品會讓吸菸者更危險、開放電子煙民眾才可脫離紙菸等。

他說，電子煙與新興菸品裡頭仍檢驗出有害物質，吸食久仍會成癮，對人體心血管系統有影響；世界衛生組織（WHO）也強調，沒有證據指出新興菸品確實可以幫助戒菸。