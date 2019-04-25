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憂鬱症患者新選擇 中醫大新竹附醫引進經顱磁刺激術

2019-04-25 11:55聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，一名47歲的張姓患者患有重度憂鬱症10多年，造成生活焦慮，嚴重影響工作，因藥物治療效果不佳，醫師以去年衛福部才核准的「經顱磁刺激術」，患者經過四周治療，憂鬱症狀及其他伴隨的失眠、四肢疼痛及耳鳴等症狀都明顯改善了。

中醫大新竹附設醫院神經內科主任陳睿正表示，去年「經顱磁刺激術」（TMS）才經衛福部食品藥物管理署核准，中醫大新竹附醫今年引進，是一種非侵入性腦刺激，設備由一個高電流脈衝發生器組成，該發生器產生大約5000安培的放電電流，能夠在一毫秒內產生一個最大磁場為3T的短暫磁脈衝。

「經顱磁刺激術」就是以磁脈衝刺激大腦主管情緒區域的神經元，以釋放血清素等神經傳達物質，活化原本功能低下的區域，達到抗憂鬱效果。對藥物治療方式反應不佳的患者來說，腦磁波刺激治療提供另一種治療選擇，進行非侵入性、不需麻醉、不用住院的治療，每次療程30分鐘。

精神科醫師周伯翰指出，TMS的安全性很高，目前台灣核准的臨床適應症為藥物治療效果不佳的重度憂鬱症，然而有躁鬱症、癲癇病史、酒精成癮，及其他易誘發癲癇狀態的藥物或疾病、腦部創傷或有電子耳、心律節律器等金屬植入物的患者，會因高磁場造成金屬植入物失效或誘發癲癇，為不適合重覆經顱磁刺激的患者。

此外，周伯翰也表示，由於此技術大腦定位很重要，台灣目前正在建立經顱磁刺激訓練證照制度，建議就診時還是找有專業證照的醫師，如陳睿正本身就是國內臨床神經生理學學會高階磁刺激治療的專業教師，而周伯翰則擁有歐盟證照。

不過陳睿正也提到，這種治療目前沒有健保給付，須自費。另外，國際上相關的研究還包含了中風後復建、帕金森、耳鳴與疼痛。

中醫大新竹附設醫院神經內科主任陳睿正（右）本身就是國內臨床神經生理學學會高階磁刺...
中醫大新竹附設醫院神經內科主任陳睿正（右）本身就是國內臨床神經生理學學會高階磁刺激治療的專業教師，而精神科醫師周伯翰（左）則擁有歐盟證照。記者陳斯穎／攝影
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中醫大新竹附設醫院神經內科主任陳睿正表示，衛福部食品藥物管理署去年才核准「經顱磁...
中醫大新竹附設醫院神經內科主任陳睿正表示，衛福部食品藥物管理署去年才核准「經顱磁刺激術」（TMS），中醫大新竹附醫今年引進。記者陳斯穎／攝影
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左邊大腦為使用「經顱磁刺激術」前，右邊則為經磁脈衝刺激大腦主管情緒區域的神經元，...
左邊大腦為使用「經顱磁刺激術」前，右邊則為經磁脈衝刺激大腦主管情緒區域的神經元，活化原本功能低下的區域，達到抗憂鬱效果。圖／中醫大新竹附醫提供
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憂鬱症患者新竹

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