燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



被問到是否也有可能禁香，地方里長表示目前還沒聽到要改變的消息，還是維持一支香的政策。記者劉柏均／攝影 分享 facebook 國定古蹟台北龍山寺，近日貼出告示宣布，將於五月起全面禁點蠟燭，除了維護空氣品質外，巴黎聖母院火災事件的發生，讓廟方基於環保及安全考量，禁點明火蠟燭，目前正在研議是否用電子蠟燭取代原有形式。

建廟280年的國定古蹟台北艋舺龍山寺，每年約有200萬人次造訪，不只是地方民眾的信仰中心，也帶動了周邊商圈發展；燒香點火是台灣民眾在前往寺廟祈求時的傳統，祈求能讓自己元神光彩、點亮未來，因此大多信眾會在龍山寺點明蠟燭。

但廟方近日貼出公告：「為維護空氣品質及鑒於日前巴黎聖母院火災，基於環保及安全考量，預計在今年5月起本寺燭台將停止使用，並不再提供蠟燭販賣，請勿自行攜帶蠟燭，不便之處，尚祈諒察！」讓部分民眾看到感嘆，又少了一個傳統的味道了。

台北市萬華區富民里長范添成表示，民眾普遍都支持廟方這樣做法，過去點燈都是用煤油加棉線，之後改成蠟燭，接下來會朝電子蠟燭方向改變，就像花燈也從蠟燭改成燈泡一樣，只是方式不同，誠意有到就好；他也表示，廟方董監事會主要是因為巴黎聖母院的火災，考量安全而討論這件事情，也剛好搭配今年建廟280年，所以讓禁點明火蠟燭在5月1日開始上路。