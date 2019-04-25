世衛籲2歲以下幼兒不應接觸電子螢幕 台灣醫界高舉拇指

2019-04-25 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



世界衛生組織24日公布指南表示，2歲以下幼兒不應有任何接觸電子螢幕的時間，2至5歲孩童每天也須限制在一小時之內。圖/本報系資料照片 分享 facebook

世界衛生組織24日公布指南表示，2歲以下幼兒不應有任何接觸電子螢幕的時間，2至5歲孩童每天也須限制在一小時之內。對此，國內醫師表示相當認同，指出3C產品的設計即以使用者為中心，孩子自幼重度使用將影響情緒學習、人際互動、人格發展與未來的學習成就。

三軍總醫院精神醫學部部主任葉啟斌表示，臨床上看到許多國高中生情緒不穩、人際關係極差、衍伸出憤怒暴力傾向，經詢問發現，他們過去重度使用電子產品的比率相對較高。由於3C產品的設計即以使用者為中心，使用者一作出行為就能立即得到回饋，這會造成予取予求、延宕滿足能力缺乏、挫折忍耐力較低等負面影響，也影響未來學習成就。

台灣兒科醫學會監事長、林口長庚醫院副院長黃璟隆表示，孩子自幼重度使用電子產品，其學習人際互動的時間就相對被剝奪，難以察言觀色，習得細微的社會情緒與良好的互動溝通方法，未來人際交往與人格養成都可能出現問題。

馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬在臨床上已遇過有年僅5歲的孩子，虛擬與現實世界分不清楚，若家長剝奪他玩遊戲的時間，孩子就以憤怒暴力的方式回應。

葉啟斌說，企業主應該要先站出來，別讓勞工工作時間過長，以致無力陪伴孩子的成長。臧汝芬說，家長在家應以身作則，減少自己使用手機的時間，增加與孩子互動遊戲的時間。黃璟隆說，孩子的大腦神經發育在學齡前就完成大部分，家長可自孩子很小的時候就開始培養共讀習慣，一起閱讀、一起對話、一起思考，藉由多元的刺激促進孩子的全方位發展。