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哈佛研究 電子菸恐含微生物汙染

2019-04-25 11:56世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

根據哈佛大學24日發布研究報告，部分美國銷售電子菸產品發現內毒素和黴菌細胞壁葡萄糖聚合糖(1,3-beta-D-glucan)汙染。

發表在「環境監控展望」雜誌的論文稱，該研究檢測75種當前流行的一次性使用和多次填充的電子菸產品；結果發現，27%可追蹤到內毒素；81%有葡聚糖痕跡，通常在大部分黴菌細胞壁中會發現葡聚糖。

該研究顯示人類暴露於這些微生物毒素會產生很多健康問題，包括哮喘、肺功能退化和炎症等。

波士頓環球報報導，文章的第一作者、哈佛公衛學院研究員李米孫(Mi-Sun Lee，音譯)在聲明中說，電子菸使用者除了會吸入有害化學物質，還可能接觸內毒素和葡聚糖等生物汙染物；他呼籲在制定電子菸監管政策時，應考慮這些新發現。

哈佛公衛學院指出，早前研究顯示，電子菸中的化學物質與嚴重呼吸道疾病有關，此外，還有研究表明，暴露于空氣傳播的生物汙染物可帶來慢性肺損傷。

哈佛公衛學院環境遺傳學教授David Christiani表示，空氣中的革蘭氏陰性菌內毒素和真菌來源的葡聚糖已經被證明會在工作和生活環境中引發急性和慢性呼吸道影響；在電子菸中發現這些毒素令人擔憂。

該研究還表明，單次使用電子菸中的葡聚糖濃度比電子煙液體樣品高3.2倍；煙草和薄荷醇口味產品中的葡聚糖濃度也顯著高於水果味產品；研究也發現，水果味電子菸中內毒素濃度較高，表明生產香料的原材料可能是微生物汙染來源。

此研究似乎打臉煙草電子菸協會(Tobacco Vapor Electronic Cigarette Association)的主張和宣傳；該協會網站上稱，電子菸就是簡單的一個電池加上五種主要成分(丙二醇、甘油、尼古丁、水和調味劑)協調工作，來滿足成人尼古丁需求，是一種通過傳統尼古丁替代品無法達到的形式；該網站形容電子菸是從2007年初在美國啟用後，改變了成千上萬生命的神奇技術。

電子菸恐含微生物汙染，研究顯示人類暴露於這些微生物毒素會產生很多健康問題，包括哮...
電子菸恐含微生物汙染，研究顯示人類暴露於這些微生物毒素會產生很多健康問題，包括哮喘、肺功能退化和炎症等。美聯社
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電子菸哈佛大學波士頓

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