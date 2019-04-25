新技術解碼大腦思維 轉為語音訊息

2019-04-25 11:52 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



讓無法說話的人「找回聲音」！美國學者日前研究出新式大腦解碼器，能直接通過大腦思考轉化為語音合成器發聲，雖然這種解碼器仍在初階，僅能透過語音合成器每分鐘說出8個單詞，但牛津大學神經學教授沃晶斯仍讚為「發聲里程碑」，她表示，這將有助於腦損傷、咽喉癌或是一些神經退化（如帕症）患者有機會直接表達意思。

根據《英國廣播公司》報導，加州大學舊金山分院的學者日前聲稱，他們研發出一種能將大腦思維轉化為語音的植入物，他們稱之為大腦解碼器，解碼後透過語音合成器，能直接讓不能開口說話的人，便於表達意見。

該研究的學者愛德華表示，本次研究的原理證據獲得學界的認同，高機率能在後續投入更多資源做臨床實驗，改善這項技術，因為目前語音合成器每分鐘僅能說出8個單字。而且發音系統在很多類似字的辨識會有誤，還可能有口音問題；不過至少在臨床實驗中，聽眾能聽懂7成。

據《衛報》報導，牛津大學學者沃晶斯則高度讚賞這次的研究，她指出，目前患有運動神經元疾病、腦損傷、咽喉癌以及神經退化性疾病如帕金森氏症的患者很多，這些人都無法正常開口說話，而這款研究若能隨著正確理論道路上進行完善，對這些患者都是福音。

此外，沃晶斯也表示，後續仍需要更多研究印證一些細節，例如：生來聾啞的人、不能說話者能否透過學習，運用這項技術發聲，但無論如何，這已是語音合成技術的一大里程碑，未來的願景更是能讓中風者、帕症患者能更自然地與人對話。

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