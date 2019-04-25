主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局海象測報中心去年底首度在台灣東南及西南外海布放兩個海嘯浮標，學者說，各國都面臨浮標容易失聯、損壞的難題，我國漁民既善良又單純，通常都會主動歸還，也不要求「贖金」，外國學者聽聞都大為讚揚，感到不可思議。

受氣象局委託放置浮標的台大海洋研究所副教授楊穎堅說，西南外海的海嘯浮標1月遭船舶撞擊故障，自此失去訊號，「現場真實的海洋就是這樣」。他說，當天浮標都沒傳出訊號，一發現不對勁時，氣象局、台大的海研一號、海巡署及海軍當時都來幫忙，陸續出海尋找浮標，但怎麼找都找不到。

楊穎堅說，浮標故障不外乎是被搞不清楚狀況的船隻撞上，或是被惡劣天氣吹壞，也有可能是被漁民破壞撿走。當初布放海嘯浮標時，氣象局也親自到全台各個重要港口向漁民宣導，各個漁會總幹事也很幫忙，提醒漁民在海上避免碰撞浮標。

他說，這次浮標遭不明船舶撞壞，他不認為是台灣漁民所為，因為「台灣漁民非常老實、有教育水準、程度也很高，不會是台灣漁民惡意破壞，且他們也很了解浮標對於國家生命財產安全的重要性，都很支持」。

他表示，很多台灣漁民在海上撿到儀器，都會根據儀器上的聯絡方式尋找失主，並主動歸還，且完全不收費。他經常到國外參加研討會，某次分享台灣漁民主動歸還儀器的經驗時，美國學者問他「漁民向你要多少贖金？」楊穎堅說，漁民完全沒有要求報酬，反而是他自己到超商買了一罐啤酒送給漁民。外國學者聽聞大感不可思議，還笑說下次要買一箱啤酒來找台灣漁民。

楊穎堅說，西南外海失聯的海嘯浮標，備品5月就會運抵台灣，屆時將重新布放。