教團：人性考量 教師結婚介聘應再短至滿二學期

2019-04-25 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部近日修正公布辦法，明定教師應在現職學校實際服務滿六學期以上，始得申請介聘，另因結婚或生活不便有具體事實，服務滿四學期以上，始得申請介聘。對此，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，站在人性的考量，應該讓老師二學期即可介聘出去，讓其他有意願到該校的老師來，對學校、學生也是好事。

張旭政表示，介聘就是一個蘿蔔一個坑，倘若教師因為結婚或生活不便而要介聘，應該讓老師二學期即可介聘出去，實在沒必要限制四學期。

不只高中教師有介聘需求。全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，因少子化關係，各校辦理教師甄選的缺額越來越少，現職教師想要藉由介聘或甄選管道返鄉服務或與家人團聚的機會日益減少，因此許多中小學現職教師都希望能縮短為應在現職學校實際服務滿四學期以上，有特殊原因在現職學校實際服務滿二學期以上即可參與介聘，讓教師可以安心教學。全教產也多次向教育部爭取，但教育部至今仍以會影響教師的流動性為由拒絕，令人遺憾。

新修正的「國立高級中等學校教師申請介聘辦法」明定，學校因科、組、課程調整或減班、停辦，致教師現有員額超過法定編制員額數者，應按學科、領域、群科、專長別，先於法定編制員額內自行調整。

對此，張旭政表示，學校超額不等同領域（學科）超額，法定員額依據班級編制教師總體員額，並無細分各領域（學科）之法定員額，以領域（學科）超額教師，恐誤導學校。

張旭政說，國立學校幅員廣闊，不像縣市立在同一行政區，超額介聘部分除未見國教署掌握各校缺額機制外，也未將遠距離遷徙者的調動態樣納入比序考量，恐怕會常出現基隆超額到墾丁的類似情形。