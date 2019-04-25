35度高溫後鋒面來 週五防打雷閃電

2019-04-25 10:42 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



把握最後一天好天氣！中央氣象局指出，25日白天高溫可達攝氏35度，但週五隨著鋒面通過，溫度開始降低並有雨。氣象專家彭啟明則預估，28日鋒面遠離後，要注意5月初可能有梅雨接近。天氣風險公司指出，26日全台轉為有雨的天氣，並可能打雷閃電，但周日天氣開始好轉。

中央氣象局表示，25日白天高溫依舊，中午前後溫度仍可達攝氏33至35度。而週五隨著鋒面通過及東北風增強，北部及東半部會有局部陣雨或雷雨，北臺灣高溫略降至28-29度。27日北部及宜花氣溫白天高溫約25至28度，其他地區則保持在30至32度。28日至30日天氣轉趨悶熱，除東半部地區仍有局部短暫陣雨外，其他地區為多雲到晴。

彭啟明預估，26日受鋒面影響，北台灣下半天開始會有局部陣雨，同時北部高溫會下降4-5度，中南部則略降1-2度。預期鋒面於28日遠離，溫度逐漸回溫，接下來要注意5月1、2日可能有梅雨鋒面接近，但還是等接近後才能確定是否入梅，提醒民眾做好預防劇烈降雨的準備。

天氣風險公司指出，台北地區因為熱島效應，25日高溫可達35度。26日開始隨著鋒面移動，全台會再轉為雲多有雨的天氣，並要留意打雷閃電。預計這波鋒面影響台灣的時間大約兩天，但週六西半部降雨逐漸緩和，北部和東半部地區仍然不太穩定。周日天氣開始好轉，穩定的天氣可望再持續到30日。

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