嚴重氣喘患者 抽血確認氣喘類型有助對症下藥

2019-04-25 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



58歲住宜蘭的王阿嬤每逢天氣溫差變化大或進入空氣較差環境時，就會有咳嗽、喘不過氣及呼吸困難的症狀，一年內因氣喘發作送了四次急診，甚至住進加護病房。年初做抽血檢測，發現血液中嗜酸性白血球數值偏高，經醫師診斷下使用新款藥物治療，氣喘症狀明顯好轉，還參加家族環島五天四夜的旅行。

收治林阿嬤的林口長庚醫院胸腔內科副教授林鴻銓表示，氣喘是我國常見的呼吸道疾病之一，一般來說分為五級，第四與五級為嚴重型；據2018年研究資料顯示，全台氣喘患者約200萬人，嚴重型，即嗜酸性白血球型氣喘約佔所有氣喘患者比例中的6.2%，約12.4萬人，臨床上可透過抽血方式檢驗。

振興醫院內科部部長陶啟偉則表示，氣喘形成原因多樣，因氣候、塵蟎等造成過敏等，由於嚴重型氣喘患者易受環境物質激發而引起嚴重氣喘，症狀會反覆發作而住院，如有藥物能效控制病況，患者生活作息可獲改善。

林鴻銓說，氣喘臨床治療方式上採階梯式用藥，若傳統型藥物無法控制，就會加入口服型藥物輔助，而現在也出現新型藥物可治療嚴重型氣喘病患，健保並有給付，幫助用藥次數減低、提升生活品質；不過部分患者使用後會有頭痛、發燒等副作用，仍須與醫師討論評估後使用。