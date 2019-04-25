慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天中午紫外線強要注意防曬，明後天受鋒面影響，大氣又趨不穩定，其間有中、小尺度天氣系統發展的機率，應注意氣象局發布的即時訊息及特報。

吳德榮說，最新（24日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天台灣在暖氣團內，加上天氣晴朗、陽光加熱，高溫約可達35、36度左右，宜多補充水分、以免中暑；中午前後紫外線強、要注意防曬。另外，台東縣南部因西南風過山沉降，天氣將更為乾熱，也要注意。

他表示，午後山區有一些短暫陣雨的機率，不過，即使有也很零星。北部氣溫大約在24至36度、中部23至34度、南部24至36度、東部23至36度。明日、周六各地雲量增多，有局部陣雨或雷雨；氣溫逐日略降。目前預測下周日至下周二鋒面遠離，天氣漸好轉，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周三另一鋒面影響，各地雲量增多，轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；氣溫略降。

中央氣象局說，今天白天高溫依舊，各地大多多雲到晴，中午前後溫度仍可達33至35度，其中台東大武周遭地區有焚風發生的機率，高溫可能達36度以上；由於天氣穩定，只有中部以北山區及東北部地區午後有些許短暫雷陣雨，但降雨時間短，對戶外活動影響不致太大。