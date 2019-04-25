親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天中午紫外線強要注意防曬，明後天受鋒面影響，大氣又趨不穩定，其間有中、小尺度天氣系統發展的機率，應注意氣象局發布的即時訊息及特報。

吳德榮說，最新（24日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天台灣在暖氣團內，加上天氣晴朗、陽光加熱，高溫約可達35、36度左右，宜多補充水分、以免中暑；中午前後紫外線強、要注意防曬。另外，台東縣南部因西南風過山沉降，天氣將更為乾熱，也要注意。

他表示，午後山區有一些短暫陣雨的機率，不過，即使有也很零星。北部氣溫大約在24至36度、中部23至34度、南部24至36度、東部23至36度。明日、周六各地雲量增多，有局部陣雨或雷雨；氣溫逐日略降。目前預測下周日至下周二鋒面遠離，天氣漸好轉，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周三另一鋒面影響，各地雲量增多，轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；氣溫略降。

中央氣象局說，今天白天高溫依舊，各地大多多雲到晴，中午前後溫度仍可達33至35度，其中台東大武周遭地區有焚風發生的機率，高溫可能達36度以上；由於天氣穩定，只有中部以北山區及東北部地區午後有些許短暫雷陣雨，但降雨時間短，對戶外活動影響不致太大。

氣象局提醒，入夜後鋒面接近，北部及東北部深夜開始有些短暫陣雨，其他地區的天氣要到明天才會有顯著的轉變，屆時請大家留意天氣變化。

中央氣象局提醒，今入夜後鋒面接近，北部及東北部深夜開始有些短暫陣雨，其他地區的天...
中央氣象局提醒，今入夜後鋒面接近，北部及東北部深夜開始有些短暫陣雨，其他地區的天氣要到明天才會有顯著的轉變，屆時請大家留意天氣變化。本報資料照片
分享

氣象局高溫

相關新聞

今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47

影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32

NHK示警 高樓都市小心「長週期脈衝」地震

2019-04-25 03:51

愛滑手機 白內障提早報到

2019-04-25 00:16

禮券契約出爐 退券手續費限3%內

2019-04-25 01:13

日本人迷上珍奶後很困擾！超認真分析「喝完不剩珍珠」的訣竅

2019-04-24 20:11

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

2019-04-25 09:00

公糧餘糧擴大收購 學者憂兩缺失

2019-04-25 01:13

文博會開幕 台灣文化來辦桌

2019-04-25 01:13

健康你我他／出遊勤潔牙 不讓口腔失守

2019-04-25 00:16

我助巴拉圭建醫療資訊系統 看病少等一小時

2019-04-25 00:16

殺腸病毒的消毒水 調配後馬上用

2019-04-25 00:16

副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30

紅豆般腦膜瘤包住視神經 74歲婦遮左眼竟一片黑

2019-04-24 19:53

交部評估多元化計程車 Uber：正面看待

2019-04-24 19:22

藝術銀行參展文博 三部微電影打前鋒

2019-04-24 18:55

孫翠鳳悄悄復出 第一齣戲演這個

2019-04-24 18:41

桃機二航廈部分跳電18分鐘 報到作業未受影響

2019-04-24 18:12

加國團隊研發電療法 帕金森症患者福音

2019-04-24 17:13

常夜間工作或日夜輪班 得到這些疾病的機率大增

2019-04-24 16:25

布丁姐姐也被考倒 腸病毒消毒水存放X小時會失去戰力

2019-04-24 16:16

打擊假新聞 衛福部提案散布謠言最高罰100萬

2019-04-24 15:49

昇恆昌免稅店桃機2航廈工程開工 打造新一代智慧機場

2019-04-24 15:46

揭密！保養品5大騙局 面膜剩的不是精華液、去角質搓出來不是角質

2019-04-24 15:35

微風南山又停電 消費者摸黑逛街用餐

2019-04-24 15:00

174公斤大陸活鮑涉嫌「偷跑」 業者恐挨食安法裁罰

2019-04-24 14:53

美韓泰日「麻」煩大 我們與麻疹的距離 路過就可能中鏢

2019-04-24 14:35

火車上的文學課 新設50歲以上黃金組

2019-04-24 14:34

台灣文博會今登場 參展規模創歷年之最

2019-04-24 14:32

母乳哺育率 台灣低於國際

2019-04-24 14:23

嬰幼兒缺鐵 恐影響成長與認知

2019-04-24 14:22

評《左外野》：運動「看門道」帶我們看到什麼？

2019-04-24 14:14

國產鮮魚特賣！ 母親節請媽媽吃石斑魚

2019-04-24 14:11

治好這個病 重量級男半年減掉58公斤

2019-04-24 14:06

預立醫囑費用一國多制 每小時竟破3500元

2019-04-24 13:47

熱啊！公園除草工熱到包緊緊 一旁妙齡女卻在曬日光浴

2019-04-24 13:10

學者：農民種稻誘因大 公糧爆倉風險增

2019-04-24 12:34

多花16億擴大稻穀收購討好農民？陳吉仲：非常值得

2019-04-24 12:33
看更多

熱門文章

求職男連丟7問題 面試主管氣到拒答竟又被酸

2019-04-24 12:37

日本外海發現 2000公斤巨型大白鯊遭海龜噎死

2019-04-24 10:38

三餐外食一家三口都便祕 醫師建議這些食物不能吃

2019-04-24 12:04

台北中午恐飆36度高溫 氣象局警告：熱很熱非常熱

2019-04-24 11:55

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32

影／大猩猩自拍爆紅 園方解釋：牠們就愛搞怪

2019-04-24 17:10

「有一種餓叫阿嬤覺得狗餓」米克斯被嬤養成豬

2019-04-24 20:48

揭密！保養品5大騙局 面膜剩的不是精華液、去角質搓出來不是角質

2019-04-24 15:35

限量50元吃「牛五花套餐」！1人也能吃的「燒肉LIKE」4月27日開幕　

2019-04-24 16:29

每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作

2019-04-25 00:00

影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29

NHK示警 高樓都市小心「長週期脈衝」地震

2019-04-25 03:51

有膠囊咖啡機就能在家喝現煮星巴克！11款門市熱賣風味隨你挑

2019-04-24 09:23

昇恆昌免稅店桃機2航廈工程開工 打造新一代智慧機場

2019-04-24 15:46

副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30

微風南山又停電 消費者摸黑逛街用餐

2019-04-24 15:00

慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53

新竹地區水情穩定 寶二水庫今達滿水位

2019-04-24 10:36

望啊望等啊等 石虎終有安全穿越苗29線會情人的路

2019-04-24 14:52

「驚奇隊長」遇上「龍后」 泰勒絲也到了！百大人物晚宴簡直女神聚會

2019-04-24 13:32

安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25

用刀子切的冰淇淋！土耳其百年品牌MADO 台灣首店登場

2019-04-24 17:02

今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47

熱啊！公園除草工熱到包緊緊 一旁妙齡女卻在曬日光浴

2019-04-24 13:10

土耳其冰淇淋名店台灣首家門市南港開幕 柯文哲啖冰也沾光

2019-04-24 14:50

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

愛滑手機 白內障提早報到

2019-04-25 00:16

多花16億擴大稻穀收購討好農民？陳吉仲：非常值得

2019-04-24 12:33

常夜間工作或日夜輪班 得到這些疾病的機率大增

2019-04-24 16:25

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

打擊假新聞 衛福部提案散布謠言最高罰100萬

2019-04-24 15:49

手部長出小肉瘤 醫師：手部腫瘤9成為良性

2019-04-24 10:57

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5月17日上路 滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

觀音山賞鷹今年擴大舉辦 預料吸引五千人

2019-04-24 11:19

大福彩第108033期開獎

2019-04-24 21:01

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

174公斤大陸活鮑涉嫌「偷跑」 業者恐挨食安法裁罰

2019-04-24 14:53

治好這個病 重量級男半年減掉58公斤

2019-04-24 14:06

桃機二航廈櫃檯停電10分鐘 高壓電斷路惹禍

2019-04-24 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top