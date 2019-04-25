今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今仍維持夏天的天氣型態要預防中暑，明天開始有點改變，下周三、四有機會有波像是梅雨鋒面的系統接近，5月要進入梅雨期了。

彭啟明在臉書發文說，今天仍受到延伸過來的太平洋高壓影響，溫度可能會更高，主因是北邊的鋒面雲系正位於福建北部到浙江附近，當地已經有劇烈的閃電雷擊，也有較大雨勢，預期周五、六會影響台灣。

開始影響的時間點，彭啟明說，可能是周五下半天開始，北台灣會有陣雨，北部會由現在的偏南風轉為北風，溫度稍降一些，預期明、後天北部高溫會略降4-5度，不超過30度，衣服可能要改穿長袖。中南部變化較小，但高溫可能會略降1-2度。

至於關鍵的是降雨，他說，由於目前在北方的鋒面系統對流很旺盛，接近台灣時，預期有減弱的空間，但變化如何，何時較強雨勢或雨下在哪裡，只能靠滾動式的監測預警來觀察，很類似上周有不穩定帶下的中小尺度系統發展，非常的刁鑽。

彭啟明表示，預期周日鋒面就會遠離，溫度逐漸回溫，接下來就關注下周三、四，有點像是典型梅雨鋒面會接近。梅雨鋒面要有冷暖空氣對峙及大尺度的西南季風發展，但要成為真正的梅雨鋒面，還是等發生過後，才能確定是否入梅，從整個氣候指標研判是有這機會。

他說，梅雨是台灣很重要的降雨來源，今年雖然尚無缺水危機，但還是期待有正常的降雨，目前預期應該是頗為充沛。但抗旱與防汛卻是一線之隔，要提早準備。

中央氣象局說，周五鋒面通過及東北風增強，迎風面北部及東半部雲多有局部陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨發生，天氣較不穩定，可能有大雨發生，尤以東半部機率較高，北台灣高溫略降至28、29度，其他地區溫度變化不大。周六東北風持續影響，北部及宜花氣溫再下降，轉為舒適的天氣型態，白天高溫約25至28度，其他地方仍有30至32度，沒下雨仍略感悶熱。