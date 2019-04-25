梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



「梅雨的預測有變化了。」天氣風險管理公司總監賈新興說，最新資料顯示，5月2月開始形成梅雨的環境比5月下旬更佳，天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書發文說，下周有機會來一波梅雨。

賈新興在臉書發文指出，過去幾次的預報顯示，5月上旬的環境不像下旬來得好，但是最新的預報有了很大的變化。他說，下旬的那波還在，但資料顯示5月2號開始的大環境，建立的比下旬來的好。

他說，4月25日至5月1日太平洋高壓仍舊掌控全場，從南海至菲律賓及台灣都籠罩在太平洋高壓下，持續穩定高溫的天氣；但5月2日至5月8日整個型態大轉變，太平洋高壓的勢力明顯東退，退出了南海及菲律賓，此時也讓西南季風有機可趁。

賈新興指出，除此之外，看到MJO預測時，又多了一條確認的訊號。不過他也說，預報有其不確定性，但越來越多的訊號都出現時，要更頻繁觀察預報的變化。

中央氣象局說，今天白天高溫依舊，各地大多多雲到晴，中午前後溫度仍可達33至35度，其中台東大武周遭地區有焚風發生的機率，高溫可能達36度以上；由於天氣穩定，只有中部以北山區及東北部地區午後有些許短暫雷陣雨，但降雨時間短，對戶外活動影響不致太大。