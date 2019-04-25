影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



每個人每天都要刷牙，但你的刷牙方式對嗎？牙醫師臨床觀察，約有9成至9成5民眾，日常潔牙方式完全錯誤，不僅刷牙方式不對，就連使用牙線清潔的方式也錯誤。而清潔方式錯誤，不但可能造成牙齦炎等問題，甚至可能導致日後牙齦萎縮，甚至牙周病找上門。

「醫師，我每天都認真刷牙，也會用牙線潔牙，應該做得不錯吧！」牙醫師宋權指出，門診中常有病人自豪「每天認真刷牙」，但臨床觀察發現，其實高達90%至95%民眾使用錯誤方式刷牙。

★常見的 NG 刷牙、潔牙方式包括以下三種：

NG 1.上下左右用力刷，以為刷乾淨了

宋權指出，民眾常見的錯誤刷牙方式包括左右刷、上下刷、刷得太用力等等，甚至還有人刷個30秒就覺得「有刷了」，其實牙齦與牙根之間約有2mm的深度，稱為「牙周囊袋」，用餐之後的食物餐渣，會塞在牙周囊袋中。

因此正確刷牙方式，是要將牙刷傾斜45度角，讓刷毛進入牙齦裡面，並以繞圈方式、清清地將一顆顆牙齒清潔10次，並且刷完外側再刷內側，才能真正清潔口腔。

NG 2. 一根牙線棒清全口

不少民眾都有使用牙線棒的習慣，聽起似乎有做到潔牙的基本功，但多數民眾都是「一根牙線棒清全口」。宋權表示，這並不是正確作法，因為只使用一根牙線棒，會將前面清過牙縫中的細菌，再帶入隔壁的牙縫中，因此正確方式是使用牙線而不是牙線棒，使用清完前一個牙縫之後，要將牙線換到新的一段，繼續清下面的牙縫。

NG 3：牙線上上下下，以為有清乾淨