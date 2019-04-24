副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



學者李家同今天在臉書發表文章「歐洲的種族主義問題」，講到奧地利有個副市長將外來移民比做老鼠，及波蘭在復活節期間有鞭打猶大的象徵性活動，被認為是反猶太人情結的復活，凸顯歐洲的種族主義有死灰復燃的趨勢，值得關注。.

李家同指出，歐洲曾有過大規模迫害猶太人的事件，相信大家都承認。現在歐洲人知道種族主義不對，可是從很多事件來看，歐洲的種族主義者雖仍是少數，但不能忽視。

他舉例，前幾天，奧地利出現了一首詩，將外來移民比做老鼠。問題是，這首詩不是普通人寫的，而是一個城市的副市長寫的，且是極右派政黨的領袖之一。奧地利總理譴責這首詩，副市長可能因此而辭職，但從這件事情可看出歐洲種族主義的嚴重性。

另一件事也令人擔心，李家同指出，二戰期間有數以百萬計猶太人被納粹屠殺的波蘭，在復活節期間居然有鞭打猶大的象徵性活動，猶大是被認為出賣耶穌的人，信仰耶穌基督的人不可以在心中有任何仇恨，這種鞭打猶大的行為在21世紀居然仍存在，實在不可思議。這個活動不完全是宗教性的活動，因為波蘭的猶太人認為這是反猶太人情結的復活。他們非常擔心，也感到非常痛苦。