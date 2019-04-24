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要求病患別帶電器很簡單？護理師馬上被投訴

2019-04-24 22:00聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台北醫院附設護理之家兩名護理師遭起訴，喚起大家對去年八月那場凌晨惡火的記憶。根據護師工會公布當時監視畫面，病房值班護理人員僅一人，卻肩負所有消防通報、疏散等任務。護理人員夜間人力不足問題未解，又因身兼防火管理員遭起訴，臨床要求患者別帶電器又常被投訴，士氣大受打擊。    

新北地檢署調查，台北醫院附設護理之家起火因病患使用的超長波床墊電氣短路，發生數千度高溫引燃周邊床墊、床單等可燃物，進一步延燒至床旁隔簾及整間房間。但檢察官並未起訴攜帶床墊的民眾，當時未在現場的潘姓代理護理長、陳姓護理師卻因身兼「火源責任者」而被起訴。

護理師公會全國聯合會理事長高靖秋指出，夜班人力本來就少，當時現場護理人員已做了最積極的處理。這次檢調將兩位護理師以過失致死罪起訴，兩人並非現場值班護理人員，只因為他們上了十二小時的課程，便成為護理之家兼任的「火源責任者」。

小型照顧機構規模小，校長兼撞鐘的情形比比皆是。高靖秋說，這次檢方以火源責任者起訴護理人員後，才發現國內照顧機構八成以上由具護理背景的負責人兼任火源責任者。護理師僅受訓十二小時就要承擔防火責任，又要照顧病人，機構負責人還有行政庶務，身兼多職，一旦發生問題就得承擔責任。

至於起訴書中提及，火源責任者發現患者攜帶電器後，雖有提醒阻止，卻沒有盡責看著家屬將電器撤離，該護理人員有其責任。高靖秋說，護理人員若有強制力，一定會執行，但實際上護理人員只能溫柔提醒，家屬也未必理會，若護理人員口氣再嚴厲一點，院長信箱就會出現自己的名字，報告寫不完。

高靖秋與廿四縣市護理師公會代表，高呼「護理師非超人，回歸專業顧病人」，請衛福部要求醫療院所配置專業人員負責消防業務。她說，術業有專攻，護理人員常傻傻被要求「做一堆事」，好心最後卻要吃官司。政府應讓護理人員回歸專業，也應明確訂出病房中攜帶電器的處理方式。

立委陳靜敏認為，護理人員怎會知道什麼時候電線要走火、被壓扁，她認為消防計畫不合理...
立委陳靜敏認為，護理人員怎會知道什麼時候電線要走火、被壓扁，她認為消防計畫不合理，不該起訴護理人員。記者簡浩正／攝影
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護理師台北醫院患者

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