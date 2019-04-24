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紅豆般腦膜瘤包住視神經 74歲婦遮左眼竟一片黑

2019-04-24 19:53聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

74歲黃姓老婦陪孫女玩耍，用手遮住左眼時，眼前一片漆黑，右眼竟然完全看不見，焦急地到亞東醫院求診，經眼科部醫師黃子倫診斷發現，一顆如紅豆般大小的腦膜瘤，包住她眼窩的一小段右眼視神經，壓迫視神經功能，因此決定使用分段式放射治療，治療約1年三3個月，黃婦視力已恢復至1.0。

黃子倫表示，視神經鞘腦膜瘤非常罕見，多發生在中年婦女，無致命性加上生長速度緩慢，是名副其實的視力無聲殺手，一旦發生，就像眼睛通往腦部的傳導線的開關被關掉，這類疾病好發年紀與白內障的好發年紀重疊，多被當作白內障來治療，直到開完刀才知道沒有被正確診斷。

台灣大學醫學系教授、亞東醫院副院長暨眼科部主任張淑雯表示，視神經長腦膜瘤極其罕見，依照國外統計的發生率推算，台灣2300萬人口只有6個病例。

黃子倫當初診斷後，決定採取分段式放射治療，並轉由放射腫瘤科醫師謝忱希接手治療。謝忱希表示，隨著放射治療技術進步，提升治療精準度，也增加治癒率與降低副作用，且在散射的放射劑量明顯縮小下，視神經傷害、視網膜傷害、顏面神經傷害等副作用明顯降低。

謝忱希表示，雖然分段式放射治療優點是速度快、精準度高、可進行細緻的放射強度調控，但還是有其風險，可能造成失明風險約6%至25%不等，只要沒設計好範圍、沒抓好劑量，都可能造成失明，條件缺一不可。

亞東醫院放射腫瘤科醫師謝忱希表示，分段式放射治療優點是速度快、精準度高、可進行細...
亞東醫院放射腫瘤科醫師謝忱希表示，分段式放射治療優點是速度快、精準度高、可進行細緻的放射強度調控，但還是有可能造成失明風險。圖／亞東醫院提供
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74歲黃姓老婦接受分段式放射治療，治療約一年三個月，視力已恢復至1.0。圖／亞東...
74歲黃姓老婦接受分段式放射治療，治療約一年三個月，視力已恢復至1.0。圖／亞東醫院提供
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失明視力白內障

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