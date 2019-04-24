老報文化復興運動開跑 「報時光」品牌首度亮相臺灣文博會

2019-04-24 18:26 聯合新聞網 綜合報導



報時光X點睛設計雙品牌合作創意布花圖像之一，作品名：嫣紅50。以大膽紅色帶出，50年代女性，妙齡女子的青春年華如花盛開，展現出奔放的情感，既優雅又時尚。 圖／「報時光」提供 分享 facebook 2018年由聯合線上催生報時光品牌，以超過一甲子老報紙資料推動文化復興運動，以過往生活印記及紀實圖文故事為底蘊，開發多元創作設計與建立授權服務平台。4/24-28文博會-圖像授權展區，報時光首度亮相，歡迎來感受老派生活的溫度與人情。

現場展出文創產品系列，包括上市即獲得廣大好評已絕版的「2019老派生活日曆」，帶領讀者回味老報精彩圖像，「報時光」筆記本運用影像拼貼設計穿越旅行到台灣50年代，還有「穿越時空的弱女子」LINE貼圖，顛覆連載小說插圖新創趣味︒為持續探索老報文化生機，報時光與點睛設計攜手雙品牌合作，創辦人暨設計總監韓世國相信「設計是發掘並發揚每件事物的特質」，對老報文化的探索熱情，首批創作10款創新布花圖像，展露十足老派生活情調兼具時代感，文博會展會現場將有陳列展示系列文創產品，包括新登場的轉印系列包括桌布、抱枕與無框畫等，時光寶盒精彩無上限，邀請大家賞光︒

為慶祝報時光UDNtime品牌官網正式上線，於5/31前至官網「時光商號」線上訂購文創產品，即享有88折優惠活動︒

參觀時間：4/24 – 28 (4/24-25(僅開放專業人士換證入場)

開放時間：4/24 - 4/27 10：00 - 18：00，4/28 10：00 - 17：00

博覽會_圖像授權攤位: 花博公園爭艷館 D2-013(台北市中山區玉門街1號)

報時光UDNtime官網：https://udndata.com/udntime