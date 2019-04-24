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桃機二航廈部分跳電18分鐘 報到作業未受影響

2019-04-24 18:12聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場第二航廈3樓出境大廳北擴建區1號至5號報到櫃台，24日下午4時14分因11.4KV高壓配電盤斷路跳脫，發生短暫跳電，現場旅客立即由地勤人員引導至其他櫃台報到，未影響報到作業。

桃機第二航廈出境大廳3樓北側擴建區域1至5號櫃台，24日下午突然跳電，現場燈光全滅，報到櫃台電腦、行李輸送帶、行李檢查用的X光機都無法使用。

當時只有2號櫃台正在受理團體旅客報到作業，航空公司地勤人員立即引導旅客改到6號櫃台繼續辦理報到作業。

桃園機場公司指出，維護人員據報迅速查修，約18分鐘後恢復正常供電，將深入調查高壓配電盤跳脫原因，確保供電正常。

桃園機場第二航廈3樓出境大廳北側擴建區1號至5號報到櫃台，24日下午短暫跳電18...
桃園機場第二航廈3樓出境大廳北側擴建區1號至5號報到櫃台，24日下午短暫跳電18分鐘，所幸沒有影響旅客報到作業。記者陳嘉寧／翻攝
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桃園機場行李地勤

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