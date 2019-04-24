藝術銀行參展文博 三部微電影打前鋒

2019-04-24 18:55 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



藝術銀行參加文化博覽會，展覽中展出了三位藝術家的作品，並以這三個作品為出發點拍攝微電影。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 男子站在公司大廳中擺放的一幅畫作前，久久沒有離去，透過畫作，他再度回憶起那段美好的生活，這是藝術銀行參加文化博覽會展出的微電影內容。在展覽上也一併展出了藝術銀行對藝術品的呵護，以及在醫院透過藝術與民眾互動的場景。主辦單位表示，希望透過展覽，讓民眾更了解其運作。

展覽中展出了三位藝術家的作品，並以這三個作品為出發點拍攝微電影。第一部描述一名上班族在忙碌生活中，透過擺放在公司的藝術作品得到暫時的放鬆，也因為這幅作品他找到了愛情。第二部乍看下是一位母親跟女兒的互動場景，實則是一位修復師細心呵護藝術品的寫照。

最後一部則是描述一位失智長者非常喜歡醫院中的山景畫，甚至在藝術銀行於醫院舉辦的彩繪活動中，在陶盤上畫下一座座高山，兒子詢問下才發現，原來母親喜歡山，讓父親每次看到山就會想起逝去的另一半。

主辦單位表示，藝術銀行營運至今已邁入第6年，但很多民眾及企業還是對其運作不了解，而他們也不斷在思考「藝術還能做些甚麼？」，因此特別透過這三部微電影及作品的展出，不只讓觀眾了解藝術銀行不只出借藝術作品，也會在幕後對藝術品細心呵護，更會透過在醫院等單位與民眾互動，讓藝術走進他們心中。

國立台灣美術館館長林志明致詞時表示，藝術銀行目前共收藏2100件台灣藝術家的作品，並透過租賃流通將作品展示於醫院、企業、政府機構等公共空間，利用藝術營造舒適環境，讓民眾的生活中有個放鬆的小空間。

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