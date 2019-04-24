加國團隊研發電療法 帕金森症患者福音

2019-04-24 17:13 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



加拿大團隊以臨床實驗結果聲稱，透過電療法的幫助，帕金森氏症的患者未來可能有希望恢復運動能力。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 帕金森氏症可能有救，加拿大研究團隊發現電療法能刺激病患失去的運動能力。帕症是一種影響中樞神經系統的神經退化疾病，據估計有5成患者將逐漸失去走路能力，常出現突然停擺而跌倒，過去被認為沒有療法。然而，日前提出的電療法讓患者有所進展，專家賈格表示，用電刺激大腦與神經元的訊息傳遞，在一段時間後，能活絡運動訊息傳遞，可望成為未來研究方向。

根據《英國廣播公司》報導，加拿大研究團隊日前提出一項對抗帕金森氏症的療法，專家賈格表示，透過一些案例顯示，電療法能讓帕症患者漸漸找回失去的運動能力。

賈格指出，這項電療法是有著理論作為背書，由於帕金森氏症是種影響中樞神經系統的慢性神經退化疾病，主要是影響運動神經系統，早期明顯症狀多為顫抖、肢體僵硬及步態異常，久之，此症將透過切斷大腦與運動神經元之間的訊息傳遞，永久性奪走患者的運動能力，而這項電療法能夠刺激訊息傳遞，經過臨床試驗三個月後，原本大腦中呈現異常的運動部分會轉變為「運行中」。

據《CTV新聞網》報導，這項研究成功也稍微「歪打誤撞」，賈格聲稱，他們認知中的帕症是減少傳回到大腦的訊息，導致患者行動停滯，而原本團隊是想開發一種增強訊號傳遞的方式，沒想到卻找到這種電療法。

長年研究帕症的英國學者貝姬表示，這項電療法的臨床實驗只能說是小實驗樣本，不過，其結果令人感到樂觀，非常具有持續研究的價值，終極目標是讓帕症患者也能與一般人一樣，享受著日常生活的自由自在。

【更多精采內容，詳見 】