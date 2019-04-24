布丁姐姐也被考倒 腸病毒消毒水存放X小時會失去戰力

2019-04-24 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



腸病毒疫情蠢蠢欲動，已連續兩周出現重症病例。小朋友的偶像布丁姐姐今現身疾管署，與醫師一起示範如何自製消毒水，她原以為可做多一點消毒水儲存起來慢慢用，經醫師解釋，原來這些由清水與漂白水調製的消毒水，必須在24時內使用，否則會喪失殺腸病毒功效。

疾病管制署今（24）日於「1922防疫達人」官方臉書舉辦「腸病毒掰掰！」直播活動，邀請到布丁姐姐陳櫻文和今年4歲的小兒子唯唯，與防疫醫師吳佩圜攜手分享腸病毒預防方法。布丁姐姐過去曾擔任兒童節目主持人，婚後育有二子，也以二寶媽咪的身分分享親身經驗。

腸病毒無法以酒精消滅，只能以稀釋含氯漂白水作為消毒水，殺光腸病毒。消毒水製作步驟簡單，需準備十公升的清水，倒入100c.c.含氯漂白水即可完成。疾管署防疫醫師吳佩圜提醒，一般家中洗衣服的漂白水並沒有含氯，爸媽在調製時要特別留意，若不知如何量含氯漂白水，只需準備一個養樂多空瓶，剛好就是100c.c.。

布丁姐姐分享，習慣將兒子的樂高積木丟進消毒水，但很擔心孩子咬玩具會吃到消毒水，吳佩圜建議，可將浸泡消毒水的玩具靜置10分鐘，再用清水清洗，就可以安心消滅腸病毒。另外，她也特別提醒，因稀釋含氯漂白水殺菌成分會氧化，24小時後會失去殺菌功用，所以爸媽們也不要做太多。

吳佩圜指出，5歲以下幼童為腸病毒併發重症高危險群如出現嗜睡、意識改變、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速就醫，若未及時治療，發病後3至7天內易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。