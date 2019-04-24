打擊假新聞 衛福部提案散布謠言最高罰100萬

2019-04-24 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



打擊假新聞，衛福部食藥署與疾病管制署，今於立法院提出食安法修正草案以及傳染病防治法修正草案，兩案尚未通過，皆送黨團協商，傳染病防治法修正案為提高散播謠言的罰金，從原本的50萬到100萬元，食安法則是新增條文，並配合刑法，可處3年以下有期徒刑或處100萬元以下罰金。

食安法新增46條之1，對於故意散布謠言或是不實訊息，指捏造不實訊息或是虛構事實，一旦被認為有故意違法，未來新增條例通過後，將可依照刑法處3年以下有期徒刑、拘役或是處以100萬元以下罰金。

食藥署署長吳秀梅舉例，先前非洲豬瘟來勢洶洶，網路謠傳，台灣超商架上的豬肉，都已染上非洲豬瘟，警告民眾不要購買，該訊息流傳於各大社群網站，使民眾人心惶惶，這類的訊息明顯不實，且造成恐慌，若是法源通過後，食藥署就有權責可以將此案移交檢調，由檢調調查出造謠的源頭，確定犯行即可開罰。

至於網路上流傳許多食品的不實廣告等，如喝了某飲品，即可強身等，吳秀梅表示，食品本身就不具療效，依照現行的食安法，就有規定，食品的不實宣稱將可依照食安法開罰，不實廣告可罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰；宣稱療效可開罰60萬元以上、500萬元以下罰鍰。