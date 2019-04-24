微風南山又停電 台電：用戶自有設備出狀況與台電無關

2019-04-24 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



微風南山今（25）日再一次發生停電事故，這是繼開幕首日美食街停電後的第二次，此次是百貨公司發生停電。台電表示，停電起因用戶自有設備高壓迴路保護開關跳脫造成停電。

台電表示，今（24）日下午約13時15分接獲信義微風南山廣場停電狀況，立即派員前往處理，經檢視台電供電系統正常。經詢問該用戶機電人員表示，微風南山商場部分區域，因用戶自有設備高壓迴路保護開關跳脫造成停電，於13時48分經機電人員查修確認後重新投入開關，已恢復正常用電。

微風南山今日再傳停電事故，有在館內用餐的民眾表示現場黑漆漆約40分鐘。