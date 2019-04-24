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昇恆昌免稅店桃機2航廈工程開工 打造新一代智慧機場

2019-04-24 15:46聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場第2航廈C區免稅店由昇恆昌得標，24日上午11時舉行ROT案開工祈福及啟動典禮，希望升級旅客的候機環境，打造桃園機場為新一代的智慧機場。出席儀式的桃園機場公司董事長王明德稱讚昇恆昌在桃園機場經營多年，對提升旅客服務品質功不可沒，讓桃園機場在全球排名評比加分。

昇恆昌免稅商店24日上午先後舉行開工祈福及工程啟動典禮，昇恆昌免稅商店董事長江松樺、副董事長吳秀光、總經理江建廷等主管，邀請桃園機場公司公司董事長王明德、副總經理但昭璧、李建國、洪玉芬，以及關務署台北關關務長陳依財、桃園機場航空公司聯席會主席王國安、中華航空、長榮航空、國泰航空等主管一起參加儀式。

江松樺致詞時表示，他以感恩的心，感謝桃園國際機場公司等駐場單位協助與幫忙，期勉施工單位要以「安全第一」為優先，重視施工品質，完工後讓桃園機場在未來國際機場評比更上一層樓。

王明德表示，桃園機場在近幾年在多項國際評比上屢創佳績，能在全球上千個機場的評比中能夠異軍突起，非常不容易，這些都要感謝在桃園機場內的所有單位。昇恆昌等免稅店長期經營桃園機場，不管在服務品質與效率上都讓桃園機場在全球排名上更好，行銷全世界，未來讓全球各地的旅客，看到更不一樣的桃園機場。

昇恆昌免稅店指出，桃園機場第2航廈C區標案決標後，積極投入一系列空間改善規劃設計，經過桃園機場公司全力支持跨單位的整合，透過C.I.Q.S主管單位、各航空公司及各駐站單位的協助，讓「空間優化改善工程」快速啟動，期望工程如期如質順利完成。施工期間將以夜間施工為原則，盡量使旅客服務品質不受影響。

桃園機場第2航廈C區免稅商店ROT案由昇恆昌免稅店得標，24日上午舉行開工祈福典...
桃園機場第2航廈C區免稅商店ROT案由昇恆昌免稅店得標，24日上午舉行開工祈福典禮。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場第2航廈C區免稅商店ROT案由昇恆昌免稅店得標，24日上午舉行開工祈福典...
桃園機場第2航廈C區免稅商店ROT案由昇恆昌免稅店得標，24日上午舉行開工祈福典禮，由昇恆昌免稅店董事長江松樺（前排左）、桃園機場公司董事長王明德（前排右）等人共同上香，祈求工程順利。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場第2航廈C區免稅商店ROT案由昇恆昌免稅店得標，改建工程24日上午啟動，...
桃園機場第2航廈C區免稅商店ROT案由昇恆昌免稅店得標，改建工程24日上午啟動，昇恆昌免稅店董事長江松樺（右四）、桃園機場公司董事長王明德（右三）等人舉行啟動儀式。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場第2航廈C區免稅商店ROT案由昇恆昌免稅店得標，改建工程24日上午啟動，...
桃園機場第2航廈C區免稅商店ROT案由昇恆昌免稅店得標，改建工程24日上午啟動，桃園機場個單位首長及航空公司代表出席啟動儀式。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場國泰航空國安

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