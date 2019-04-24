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影／斯里蘭卡自殺炸彈客現蹤 赴死前還輕拍小女孩的頭

174公斤大陸活鮑涉嫌「偷跑」 業者恐挨食安法裁罰

2019-04-24 14:53聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄岡山某水產行捨近求遠，遠從新北市八里台北港合法進口大陸活鮑魚8百公斤，基隆查緝隊直覺有異，多方人馬循線跟監，發現活鮑魚進口後，柯姓業者指派兩輛貨車分別接貨625.02公斤、174.98公斤，但後車卻偷偷將尚未檢驗的活鮑運往桃園市大園不知名倉庫囤放，涉嫌違反食安法「具結先行放行」規定，全案函送桃園市政府衛生局，依法得裁處販賣價格1至20倍的罰鍰。

柯姓水產行業者從大陸進口活鮑魚，卻涉嫌「偷跑」，擅自將未經檢驗的進口活鮑移動至其不知名倉庫，而沒有運往登記處所。日前，海巡署基隆查緝隊與新北市汐止分局社后派出所、林口分局偵查隊等單位共組專案小組，並會同食藥署、桃園市政府衛生局人員兵分多路追查，逮獲柯姓業者不肖犯行。

依食安法規定，產品未取得輸入許可前，不得移動、啟用或販賣，若有業者擅自販售，將依法暫停受理食品業者具結保管申請，併將處販賣價格1至20倍的罰鍰。

月前行政院長蘇貞昌，訪視貢寮地區鮑魚產銷時，曾指示機關加強了解、限制鮑魚傾銷行為，並強化進口鮑魚及其相關食品用藥檢驗，嚴加阻絕違法走私進口。對此基隆查緝隊再表示，此案查獲不肖業者，當場給予當頭棒喝，可望有效遏止尚有食安疑慮未經檢驗的漁產品流入市面，也避免國內守法鮑魚養殖業者，間接受到損害及危害消費者健康。

基隆查緝隊重申，將強力執行食安查緝工作，呼籲民眾切勿私運、販售未經演驗的農漁產品，以免觸法並危害國人安全與健康。

高雄岡山某水產行涉嫌違反食安法，將尚未檢驗的174公斤活鮑運往桃園市大園不知名倉...
高雄岡山某水產行涉嫌違反食安法，將尚未檢驗的174公斤活鮑運往桃園市大園不知名倉庫囤放，全案函送桃園市政府衛生局，依法得裁處販賣價格1至20倍的罰鍰。圖／基隆查緝隊提供
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高雄岡山某水產行涉嫌違反食安法，將尚未檢驗的174公斤活鮑運往桃園市大園不知名倉...
高雄岡山某水產行涉嫌違反食安法，將尚未檢驗的174公斤活鮑運往桃園市大園不知名倉庫囤放，全案函送桃園市政府衛生局，依法得裁處販賣價格1至20倍的罰鍰。圖／基隆查緝隊提供
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