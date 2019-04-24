土耳其冰淇淋名店台灣首家門市南港開幕 柯P啖冰也沾光

2019-04-24 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



在土耳其連鎖甜點品牌「MADO」與東元電機合作，在台首家土耳其冰淇淋門市設於北市南港科技園區，今天正式開幕，未來還要在台灣增開84家分店；台北市長柯文哲今也出席開幕儀式、大啖土耳其冰淇淋；柯致詞也提到，歡迎世界大廠、大公司來台北開店，市府將給予最大的協助。

有168年歷史的「MADO」現於地中海及中亞已在22個國家有超過300家門市，以羊奶製作、手工攪拌、口感紮實有彈性的天然冰淇淋為特色，也讓出訪土耳其品就嘗過的柯文哲難忘。

柯文哲表示，去年去歐洲考察，最後一站到土耳其有品嘗過MADO的冰淇淋，同時得知MADO有意進軍台灣正與東元集團洽談合作中，因此他當下表達開幕當天一定會來，「今天只是履行約定。」

柯文哲說，會存在百年以上的店，一定有其獨特的文化歷史或實力，因此當初才想說可以引進台灣；台北要成為國際化城市，第一點就是多元，因此把全世界最好的公司引進台灣，豐富台灣文化；第二點，他每次都說台灣要向世界學習，跨國百年食品公司總是有成功的秘訣，引進台灣也可以學習。

柯還說，南港是未來兩年市府工作重點，繼西區門戶計畫後，現在要開始處理東區門戶計畫，MADO選在南港開第一家店有重要意義；市府也歡迎世界大廠、大公司來台北開店，市府將給予最大的協助。