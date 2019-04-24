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台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

影／斯里蘭卡自殺炸彈客現蹤 赴死前還輕拍小女孩的頭

治好這個病 重量級男半年減掉58公斤

2019-04-24 14:06聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

26歲的章先生過去從事建築行業，體重高達130公斤，體重怎麼減都減不下來，因夜間睡眠時呈現打鼾的現象，睡眠品質不佳，常有白天精神不濟，及慢性咳嗽的症狀，之前就診的醫師診斷為氣喘，連續服藥數年未見改善。最後求助於睡眠門診，經排定時間進行睡眠檢查，結果顯示為重度睡眠呼吸中止症候群。

收治患者的國際睡眠科學與科技協會總會理事長、康寧醫院耳鼻喉科主治醫師江秉穎在新書「自己的睡眠自己救」指出，睡眠不足或長期為淺眠所苦的人，肥胖比率高於正常睡眠者。在這些肥胖者當中，很多人想減重，卻效果不佳，如果被確認有睡眠障礙（例如：睡眠呼吸中止症），可發現肥胖肇因於睡眠問題。

江秉穎表示，睡眠障礙使得抑制食慾的荷爾蒙瘦體素（leptin）分泌減少、促進食慾的胃肌素（ghrelin）增加，將導致肥胖。研究顯示，若能治療睡眠呼吸中止，減重會比較容易達成。另外，糖尿病的胰島素功能容易異常而造成的肥胖，也與睡眠障礙有關聯。以上這些狀況便是睡眠影響身體系統的實例。一個人如果能夠盡量維持規律作息，並且治療好睡眠障礙，受困擾的上述問題則有機會獲得改善，並可預防代謝症候群的發生。

上述患者經接受階段性睡眠外科手術治療，加上醫師建議規律運動，以及飲食控制，治療半年之後，體重減至72公斤，晚上睡眠品質跟白天精神狀況都大幅改善，後續還到新竹科學園區擔任工程師的職務。

體重降不下，可能與睡眠障礙有關。示意圖／ingimage
體重降不下，可能與睡眠障礙有關。示意圖／ingimage
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睡眠肥胖醫師

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