學者：農民種稻誘因大 公糧爆倉風險增

2019-04-24 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



因應稻米生產爆量，農委會規畫未來二期稻作，從台中以南到彰化、雲林、嘉義、台南，要推動種植景觀作物，每公頃提供5.5萬元，翻耕、種子費用也會另外補助，目標減少一萬公頃以上稻作面積。圖／農民提供 分享 facebook

政府每年耗資約百億元收購公糧，去年收購量價更達到過去十年新高。除了氣候平順，學者說，綠色對地環境給付（稻作直接給付）政策須調整，沒有限制領取資格，且稻農可隨意改變稻米要自售或繳公糧，制度設計讓農民「卯起來種稻」，導致公糧倉庫爆倉，政策必須全盤檢討調整。

根據農委會農糧署統計，到3月底，今年一期稻作申報直接給付或公糧收購的有11萬9558公頃，比去年的11萬6974公頃增加2584公頃，其中稻作直接給付申報達54%；但實際種稻面積高達16萬9000多公頃，與去年同期差不多。

中興大學特聘教授柳婉郁在去年為農委會執行「農業多功能效益評估與政策應用」計畫時，就建議對地綠色環境給付政策有必要調整。這政策原始實施目的，是要提升高品質稻米的種植誘因、降低公糧收購量，最終取消稻穀保價收購，改以直接給付方式進行，但實際執行後，公糧似乎愈收愈多。

柳婉郁表示，這政策出現兩大缺失，一是沒有規定未實施稻作直接給付前繳交公糧者才能參加，很多稻米專區種稻卻沒有繳交公糧者，多領了一筆政府補貼；其次是稻農登記領取直接給付後，可隨時反悔改選擇繳交公糧。

柳婉郁說，國內有些稻米產區原本就生產高品質的米，比如花東好米名氣響亮，這些地區稻米原本價格就很高，不愁沒人買，也從未繳公糧，因為政策還能額外領一筆政府補助。現行雙軌制度，農民不繳公糧就可領稻作直接給付，還能隨意選擇對自己較有利方案，價格好就自己賣，生產爆量價格低時就繳交公糧，農民種稻誘因大，也增添爆倉風險。

她建議，政府可限制過去參加公糧收購的農民才能參加直接給付，或是登記選擇直接給付後，就不能反悔做公糧選擇，才能降低政府公糧庫存的壓力。