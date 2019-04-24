成大醫院：長期夜間工作影響健康

2019-04-24 12:36 中央社 台南24日電



現代社會高速運轉，不只白天要工作，晚上也得上工；成大醫院職業傷病防治中心醫師陳證中今天表示，長期夜間工作會對健康造成一定的影響，且會使工作表現較不理想。

陳證中指出，長期夜間工作的適用情形，分為工作日數及工作時數兩種；夜間工作是指在晚上10時至清晨6時間工作，全年度夜間工作時數累積逾700小時，或每月在夜間工作達3小時的日數佔當月工作日的1/2，且全年度有6個月以上。

不少研究顯示，勞工在職場上會因快速輪班而導致的睡眠與疲倦問題，使工作表現較不理想。2014年一篇台灣的個案對照研究發現，睡眠不足6小時的勞工，相較於每日睡眠6小時至9小時的勞工，有3倍的風險罹患冠心病及3.3倍的風險罹患急性心肌梗塞，顯示睡眠不足和心血管疾病是有關聯的。

工作者常見的肌肉骨骼疾病，也和快速輪班有關。2006年一篇大型縱貫性研究發現，班表快速輪班的護理師，相較於無需快速輪班者，發生頸部、肩部或背部肌肉骨骼疾患的機率是1.9倍。

夜班或輪班工作也可能造成消化功能障礙，常見的有胃食道逆流、慢性胃炎、消化性潰瘍及功能性胃腸疾患等；可能和夜班或輪班工作者的飲食習慣、睡眠品質及生理日夜節律等有關。