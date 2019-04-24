2019台灣文博會登場 參展規模創歷年之最

2019-04-24 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



2019台灣文博會今天登場，本屆參展規模創歷年之最。記者馮靖惠／攝影 分享 facebook 2019台灣文博會今天登場，今年主題為「Culture On the Move-文化動動動」，強調文化的動態性，透過與台北舊鐵道線串聯，打造「文化創新廊帶」。本屆共吸引25國家地區超過570家廠商參展，預估可吸引35萬參觀人次。

台灣文博會於今起在華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館、空總當代文化實驗場、台北機廠鐵道博物館同步登場。文化部表示，今年規模突破以往，展場規模延伸至五大展區、21個展館、超過300場活動，動員包括國寶級藝術家陳錫煌、楊秀卿、拍謝少年、以莉高露、舒米恩、鐵獅玉玲瓏等200位表演藝術者輪番獻藝。

「人才在人間，要看政府有沒有重視」，行政院長蘇貞昌致詞時表示，政府應該尊重在地文化、大力支持，例如公視戲劇「我們與惡的距離」，就是政府重視，讓本土及相關演藝人員有好的機會，也是我們身邊的故事。

文化部長鄭麗君表示，台灣擁有豐富多變的自然環境，歷史上歷經多元族群的交匯融合，蛻變成為亞洲自由民主的國家，構成台灣文化獨特的魅力，重視傳統藝術和文化資產。文化是一股巨大的力量，她相信，從土地和社會扎實生成的文化，一定可以感動世界，這股生命力會引領台灣邁向下一個世代。今年在行政院支持下，年中要成立「文化內容策進院」。