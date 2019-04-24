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火車上的文學課 李昂、胡川安教你寫作說故事

2019-04-24 11:30聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

夏天搭火車到宜蘭寫作！2019年全國巡迴文藝營再度與台鐵合作，由李昂、胡川安等8位知名作家導師帶領學員一邊坐火車、一邊上文學課。今年首創「黃金組」，教50歲以上民眾用一首詩甚至一部小說書寫人生自傳；並首度籌畫歷史工作坊，透過文學小說及社群媒體的角度重新看待歷史，讓歷史不再枯燥無味。

全國巡迴文藝營「狂飆我的寫作時代」今天舉辦報名啟動記者會，將打造一輛文學區間車作教室，體驗蘭陽文學之旅。被譽為「生活中的歷史學家」胡川安首次受邀擔任導師，他表示，文藝界長期缺乏歷史，但沒有歷史的文藝是缺乏深度的；許多台灣人不想讀歷史，因為寫得不好看，但寫歷史的人應該要是最會講故事的人，應精進寫作能力。

佛光大學校長楊朝祥說，他以前天天搭火車從汐止到台北上課，經常利用通勤時間在火車上讀書，因此火車對他來說有特別深刻意義，更是學習的好地方。

文藝營每年開辦微小說、微散文、微詩等微型文學獎，今年首創微劇本及鐵道微詩獎，每組各取三名。台鐵運務處長張錦松說，得獎者可將作品張貼在EMU500型、600型電聯車上，讓所有來往乘客欣賞；這次也設計紀念車票讓學員當作書籤，盼留下美好回憶。

營隊分設小說、散文、新詩、戲劇、電影組，今年還首度舉辦「黃金組」，限定50歲以上民眾參加，將邀請跨世代作家教學員完整書寫自己的生命，回憶過往的人生自傳，用一首詩或一部小說述說故事。另也首辦歷史工作坊，除了邀請中研院院士王汎森教導歷史，也會探討歷史如何寫成豐富有趣的小說，更因應新世代需要，討論歷史在社群媒體網站上的應用。

文藝營於今年7月18日至20日登場，導師陣容亮眼，包括知名作家李昂、台灣中生代小說家郭強生、六年級暢銷作家劉梓潔、恆溫係作家林達陽、溫柔詩人宋尚緯、新銳導演蘇文聖、劇場導演葉志偉及歷史學家胡川安。

全國巡迴文藝營「狂飆我的寫作時代」今天舉辦報名啟動記者會。記者吳姿賢／攝影
全國巡迴文藝營「狂飆我的寫作時代」今天舉辦報名啟動記者會。記者吳姿賢／攝影
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