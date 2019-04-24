手部長出小肉瘤 醫師：手部腫瘤9成為良性

2019-04-24 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



台大醫院新竹分院表示，一名吳姓男子這幾個月因手部不明原因長出的一坨小肉團感到困擾，打電腦寫字都會摩擦到，小肉團越長越大，對長期雙手需放在辦公桌編寫程式的小吳已經造成干擾，只好掛號求助於醫師。

台大醫院新竹分院骨科部醫師謝向傑表示，手部腫瘤是一種常見的惱人疾患，因為手部組織的深度較淺，多數的病人可以因此輕易地發現手部的腫瘤，而有些腫瘤會造成疼痛或是功能障礙，有些卻沒有症狀。

手部的腫瘤可簡單分成兩類，一類是軟組織腫瘤，另一類則是源自骨頭的腫瘤，根據統計，9成以上的手部腫瘤為良性，少數才是惡性腫瘤。軟組織腫瘤包括最常見的腱鞘囊腫，好發於年輕病人，最常見的位置是手腕背側，此腫瘤為一囊狀構造，內含液態膠狀物質，若沒有造成特別不適，可以保守治療，如造成疼痛或功能障礙，可考慮以細針抽吸或是手術切除。

第二常見的腱鞘巨細胞瘤，好發於30至50歲族群，常見於掌心側的指間關節，雖是良性腫瘤，但許多病人腫瘤會逐漸變大，造成疼痛及功能喪失，甚至影響周邊的關節及組織，治療主要以切除為主。第三個則是表皮樣囊腫，又名為粉瘤、皮脂腺囊腫，治療仍以切除為主。

骨腫瘤則包括占幾乎原發性手部骨腫瘤90%的內生性軟骨瘤，雖是良性骨腫瘤，但可能造成骨質破壞，最終導致骨折，在多發性的病人，有高達30%的可能性變成惡性的骨肉瘤或軟骨肉瘤，對於沒有症狀的病人，可規律地追蹤及保守治療，如有病理性骨折則需考慮腫瘤刮除及骨移植手術。第二常見的是骨樣骨瘤，約占所有手部骨腫瘤的10%，特色是好發於青少年，有夜間疼痛的現象，並且使用消炎藥可以有良好的疼痛改善。

謝向傑表示，手部腫瘤的特性需考慮發現時間的長短、腫瘤的位置、大小、是否持續增大、疼痛以及是否伴隨手部功能障礙等。大部分的腫瘤藉由病人的病史、理學檢查及X光的檢驗，可獲得初步的診斷，但腫瘤千變萬化，有些即便做了高階的影像學檢查，如核磁共振等仍難以判定，因此確定的診斷必須依據切除後的病理檢查才可確立。