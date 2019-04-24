鼓勵台灣青年在國際發聲 Young飛全球行動計畫徵件

2019-04-24 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



為讓台灣青年在國際發聲浪潮不缺席，教育部青年發展署今年以「教育創新、在地創生、智慧生活」為主軸，辦理Young飛全球行動計畫，鼓勵青年飛往全球針對主軸議題串聯行動。

青年署表示，「young飛全球行動計畫」是包含國際人才培訓、自主提案出國，以及實現行動方案的築夢過程。青年署特於4月13日、14日於北、中、南、東辦理培訓營。青年署表示，在各地參與的655名青年中，有團隊針對「智慧生活」提出行動藍圖，團隊試圖透過科技解決醫療兩大傳統問題。台灣因城鄉醫療資源分配不均、醫療資源浪費，該團隊盼能透過遠端醫療、醫療手環偵測機等方式，協助病患進行自診。這除了能降低醫護人員負擔，也能使原先無法享受醫療資源者獲得相關保健知識。

另外，也有團隊針對「教育創新」主題提案。有鑑於台灣社會高齡化，青壯年忙於工作，造成長者孤獨感及幼童無人陪伴的狀況，該團隊希望透過長者帶領節慶活動及相關繪本活動，增加跨世代交流及互動。同時，也有團隊對「地方創生」議題十分有感。有鑑於社區的婦女或原住民製作工藝品，較難有販售的平台及管道，和企業合作上也有困難，因此他們打算協助成立販售平台，促進社區或偏鄉的手作產業及經濟活絡。

為鼓勵青年運用國際參訪見聞、實踐行動方案，凡歷年曾參與青年署青年國際事務人才培訓營、或曾參與原住民族委員會「原住民族國際事務人才培訓計畫」、客家委員會「客家青年國際事務訪問團」、外交部「國際青年大使交流計畫」完訓的18至35歲青年，得5至7人組隊，針對年度主軸議題提出行動方案，期間並補助團隊赴海外國際組織參訪。參與的青年僅須自付機票，回國後提供行動經費最高8萬元、競賽獎金10萬元。