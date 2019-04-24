技專繁星甄選入學放榜 錄取率5成5

2019-04-24 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



108學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生上午10時放榜。技專校院招生委員會聯合會表示，本學年度共有51所科技校院，提供招生名額為2970名，報名人數為3820名，錄取人數為2119名，錄取率為55.5%。整體而言，錄取人數較107學年減少187名，錄取率降低16.2%。

技專招聯會統計，108學年度完成上網選填登記志願並確定送出者有3713名，志願數計2萬8909人次，每人平均志願數為7.8個，較107學年度平均志願數17.7個減少。錄取生以「前5個志願」錄取人數比率為72.11%，較107學年度提升19.03%。

技專招聯會推估，這應是受到本學年度科技繁星招生重大變革：「錄取生無論放棄與否，一概不得參加108學年度四技二專甄選入學」的影響，考生選填志願較為謹慎。

技專招聯會王錫福主任表示，今年透過上述規範，可引導學生慎重選擇校系外，同時減少以往錄取繁星後又放棄而產生招生缺額現象，並得以更貼近且符合繁星計畫招生宗旨，增加偏鄉職校學生就讀優質科技校院的機會，進而達成縮短城鄉差距與校校等值的目標。

考生可於今天上午10時起，至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生委員會網站查詢相關放榜資訊（ https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/ ），不另寄分發結果之書面通知。考生須自行上網查詢、下載或列印各考生之分發結果通知單。若對分發結果有疑義時，於25日中午12時前向本會以傳真方式提出複查申請。

技專甄選委員會提醒錄取生，經本委員會分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加108學年度四技二專甄選入學。如欲參加108學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，請於5月7日中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。