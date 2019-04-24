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嬰幼兒缺鐵與維生素 恐影響成長與認知

2019-04-24 09:22聯合報 記者簡浩正╱即時報導

據國衛院兒童醫療建言書報告，估計全球有六億學齡前兒童患有貧血症，其中過半是由缺鐵所引起；研究報告也指出，近兩成一歲以下嬰幼兒缺鐵或有缺鐵性貧血，維生素D攝取也不足，恐影響嬰幼兒成長與認知。

營養師建議，孕婦在懷孕後期應特別加強鐵質與維生素的攝取外，飲食上也須均衡，日後哺乳的營養素才足夠。四到六個月大以上嬰幼兒，則可添加嬰兒米粉、蛋黃等副食品，或考慮以口服滴劑來補充鐵質，紫外線照射與木耳牛奶等飲食，則可補充維生素D

馬偕醫院營養課課長蔡一賢表示，孕婦與嬰兒特需注意鐵質攝取，因鐵有助嬰兒的腦神經發育，雖母乳中的鐵含量，與配方奶差不多，但吸收力卻優於奶粉，因此新生兒媽媽若能母乳哺乳至少一年，對小寶寶的成長、抵抗力打底有極大助益。

蔡一賢說，成年女性多容易缺鐵，進入適孕期時就得多攝取鐵質外，懷孕滿七個月大的後期，應特別加強鐵質攝取，可高於孕前兩倍，因此時吸收的鐵質，對新生兒四到六個月成長期時有助益；而哺乳中的母親亦同，嬰兒可透過母乳吸收鐵質。

而在飲食上，孕婦進食也須均衡外，可加強肉類與海鮮，日後哺乳的營養素才足夠。蔡一賢說鐵分為「血基質鐵」與「非血基質鐵」兩種，前者為豬、牛、雞、魚等肉類跟海鮮，其含鐵量能被吸收的平均率為30%；後者為豆、穀類、蔬菜等植物性食物，其含鐵吸收率僅10%，血基質鐵的吸收多兩倍。

蔡一賢表示，新生嬰幼兒應盡速哺育母乳，並持續至四到六個月大，也不建議使用配方奶。而據台灣兒科醫學會建議，新生嬰幼兒至三歲前，每天需給予10微克，即400IU維生素D；鐵質部分，0到六個月大嬰幼兒每日需七毫克、七個月以上至九歲則為每日10毫克；不足部分或每日餵食嬰幼兒配方奶或奶粉少於1000毫升者，可透過口服滴劑補充至一歲；一歲以上已會吃東西的嬰幼兒，則可透過食物攝取來加強。

此外，嬰幼兒也可透過曬太陽與飲食來獲得維生素D。蔡一賢說，陽光中含有紫外線，可激活皮膚細胞內的膽固醇，自行合成維生素；飲食部分，則可透過蛋、香菇、木耳、牛奶等來補充。

董氏基金會食品營養組主任許惠玉則表示，若為四到六歲較大的幼兒缺鐵與維生素，因已可吃一般食物，可多吃紅肉（牛羊豬）、內臟、鴨血、深綠色蔬菜等，其含鐵量豐富；維生素則可吃蛋、豆類、鮭魚等食物來補充。

據國衛院兒童醫療建言書報告，估計全球有六億學齡前兒童患有貧血症，其中過半是由缺鐵...
據國衛院兒童醫療建言書報告，估計全球有六億學齡前兒童患有貧血症，其中過半是由缺鐵所引起；研究報告也指出，近兩成一歲以下嬰幼兒缺鐵或有缺鐵性貧血，維生素D攝取也不足，恐影響嬰幼兒成長與認知。記者楊德宜／攝影
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