嬰幼兒缺鐵 台灣母乳哺育率低於國際

2019-04-24 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



母乳哺育是嬰兒營養的黃金標準，不過台灣母乳的哺育率，仍有進步空間。國衛院日前發表兒童醫療建言書，指出衛福部國民健康署為提高純母乳哺育率，效法國際WHO「愛嬰醫院 」標準為藍本，自2001年起開始推廣「母嬰親善醫療院所 」，對推廣母乳具正面效益。但據近三年統計，純母乳哺育率雖略高於非親善院所，但若與國際標準相比，仍有距離。

研究顯示，針對南台灣206名二至36月大的嬰幼兒，檢測其血液中含鐵量與貧血狀況報告，發現22.9%（43人）缺鐵但無貧血，11.1%（21人）則為缺鐵性貧血；另2012年針對北部三家醫院收案一歲以下嬰兒研究發現，275名小於六個月的嬰兒中，有48%維生素D不足，176名六至12個月嬰兒，有38%維生素D不足。若鐵與維生素長期攝取不足，恐發生缺鐵性貧血，也影響嬰幼兒成長發育與認知。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，愛嬰醫院運動（BFHI）為世界衛生組織與聯合國基金會於1991年時一同推動，認證標準與目的，在執行成功母乳哺育的十大措施，並終止醫療機構免費或低價母乳代用品。措施包含讓所有孕婦知道哺育母乳好處及如何餵奶、如何維持泌乳、訓練醫療人員施行該政策技巧、友善生產措施等，目前全球已有逾兩萬家產科機構通過標準。

台灣則是根據上述措施做基準，在考量國情、文化差異等因素下，修訂成本土化的母嬰親善醫療院所認證標準，並自2001年起開始辦理全國認證，認證一次為四年，並對通過院所頒發證書。陳麗娟說，截至去年止，全台22縣市都有母嬰親善醫療院所，共162家獲認證。兩者間差異為台灣在認證條件上較寬鬆，不過因為該認證並無強制，部分大型或偏鄉醫院意願不高、母親不愛哺母乳等因素下，連帶在推廣上有阻力，前年認證有180家還比去年高。

但據2015年全國母乳率調查統計，母嬰親善醫療院所初生嬰兒，在一、二、四、六個月下的純母乳哺育率為68.2%、62.7%、55.4%與46%，高於非親善院所的嬰兒（64.6%、59.2%、51.7%與43.2%），陳麗娟認為有辦理認證，在母乳推廣上仍有一定成效。

只是該如何達到愛嬰醫院的國際標準，陳麗娟說，國健署在去年的母嬰親善醫療院所認證中，陸續加上嬰幼兒照顧、親子共讀等項目外，目前已開始收集相關文獻、召開會議討論並擬定草案中，下半年則邀請國外有愛嬰認證經驗的專家學者，來台參加工作坊，借鏡其經驗來修正提升，預計明年下半年起推動國際愛嬰認證，與國際同步。