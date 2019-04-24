今明兩天高溫悶熱 氣象主播分析原因有二

2019-04-24 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今天全台灣仍然相當晴朗穩定，要特別留意溫度偏高，中午高溫可達30到32度，台北盆地則因熱島效應，可達34到35度。 本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，持續受到高氣壓及偏南風帶來暖空氣影響，今天全台灣仍然相當晴朗穩定，要特別留意溫度偏高，中午高溫可達30到32度，台北盆地則因熱島效應，可達34到35度。各地清晨低溫則多有24到26度。而且溫度上升的速度很快，幾乎上午9到10點左右，就有30度以上。

他說，今天要特別注意補充水份，中午前後避免直接在陽光下及從事劇烈運動，另外也要注意防曬，紫外線都有過量級以上，曝曬20分鐘內就會曬傷。

這樣的天氣可以持續到明天。他說，這兩天之所以會相當穩定又悶熱的原因，一方面是台灣位於高氣壓的籠罩範圍內，下沉氣流使天空雲量偏少。另一方面是偏南風帶來海上的暖濕空氣，會令人感到相當悶熱。至於低壓雲系的位置，目前都比較偏北，從韓國及日本南方往西南延伸到中國長江流域附近。

他說，周五隨著北方的鋒面雲系往南移動，台灣會再轉為雲多有雨的天氣型態，全台灣都會受到影響，並且要留意有局部較大雨勢。雖然目前鋒面雲系在北方看起來沒有發展的相當劇烈，但是一旦往南移動之後，南風帶來的暖濕空氣會越來越明顯，對流也會發展的較劇烈，不只雨勢明顯，也容易有打雷閃電。

預計周五這波鋒面影響台灣的時間大約兩天，他說，主要是周五，周六則是受到鋒面尾巴及東北風到偏東風的影響，西半部降雨逐漸緩和，北部和東半部地區仍然不太穩定。周日隨著風向轉為東南風到南風之後，各地天氣才會好轉，不過迎風面的東南部仍然要留意有陣雨。

他表示，這波過去之後，穩定的天氣可望再持續到下周二左右。不過春天的天氣變化較迅速，仍然要隨時留意最新的氣象資訊。

他說，今天北部還要留意的是空氣品質，陽光強、光化反應明顯會導致中午過後的臭氧濃度偏高，另一方面由於擴散條件不佳，細懸浮微粒和臭氧等汙染物也都容易累積在空氣中，空氣品質將達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，若覺得不舒服，要載口罩並減少外出。

氣象局說，今明兩天各地大多為晴到多雲，午後東北部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，降雨有機會多一些；白天西南風仍強、氣溫較高，大台北盆地、高屏內陸、花東縱谷及台東地區高溫有機會來到35、36度，多補充水分並注意防曬。