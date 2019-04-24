吳德榮：今天氣溫將再創新高 恐飆逾36度

2019-04-24 07:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今、明兩天，台灣附近暖空氣增強，加上天氣晴朗、陽光加熱，氣溫將再創新高，升至36度以上；要注意防曬、多補充水分，避免中暑。另外，今天台東縣南部因西南風過山沉降，天氣將更為乾熱，也要注意。

今、明兩天山區的午後短暫陣雨，很零星、也很不明顯。今天北部氣溫大約在23至36度、中部23至34度、南部24至36度、東部23至36度。

他表示，周五、周六鋒面影響，大氣又趨不穩定，各地有局部陣雨或雷雨的機率；鋒面影響下，氣溫逐日略降。是否有中、小尺度天氣系統發展？其時空分布及影響程度又如何？皆已超過模式模擬，理論上的極限，還得待時間接近些，跡象才有可能逐漸顯現，需持續觀察。

他說，周日至下周二鋒面遠離，天氣漸好轉，氣溫逐日回升；午後局部陣雨或雷雨的機率，則逐日降低。

氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市、新北市盆地，台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

●高溫區域，黃色燈號(36度以上)：

北部：新北市、台北市

南部：高雄市、屏東縣

東半部：台東縣