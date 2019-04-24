貓奴們別小看貓拳威力 醫：貓抓病恐引起全身感染

2019-04-24 07:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「喵星人」的萌態總能融化貓奴們的心，但喵皇們的情緒也是說來就來，偶爾也會有攻擊性。愛貓的張小姐想快點和家中新來的貓混熟，貓已經哈氣恐嚇，她還是想逗逗牠，後來貓咪終於忍不住使出貓拳，讓她險些被打中。

醫師提醒，就算是衛生條件較好的家貓也是傳染貓抓病，如免疫系統較差、未及時治療，恐引起心內膜炎、腦膜炎。

貓抓病是由細菌感染所引起的疾病，無人傳人個案，帶病原體的貓也不發病。韓瑟勒巴通氏菌會經由跳蚤的叮咬侵入到貓咪的身體，當細菌藏匿在貓咪的指甲下方，貓抓傷飼主時，就有可能會藉由傷口感染。貓抓病的患者多會出現倦怠、發燒及傷口形成紅色丘疹症狀，甚至細菌會隨的手指傷口一路入侵至腋下淋巴，造成局部性淋巴腺病變的疾病。

三總感染科主任葉國明表示，只要貓身上有這隻細菌，人就會被感染，所幸多數免疫功能正常病人在二至三個月內，不給藥物也能恢復。

感染情形較嚴重者臨床案例不多，一年可能少於五個，目前也有抗生素可以有效治療，所以幾乎沒有死亡個案。但民眾若無視症狀，未及時治療，貓抓病也可能引起全身性感染，如心內膜炎、腦膜炎等致命性疾病。

不小心被貓抓傷到底應該如何處理？葉國明建議，首先最重要的清潔傷口，要快點以無菌的生理食鹽水灌洗傷口，最好再用消毒用品進行殺菌，並呼籲民眾在清潔消毒傷口後，如發現傷口超過一、兩周未痊癒，或有發燒症狀，應盡快到醫院檢查，主動告知有被貓抓傷史，由醫師判斷是否需進行近一步治療。