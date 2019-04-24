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嘉義遭芮氏規模2.6地震襲擊 最大震度3級

2019-04-24 03:16中央社 台北24日電

根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時8分發生芮氏規模2.6地震，地震深度9.0公里，震央位於嘉義縣政府東偏北方15.3公里（位於嘉義縣民雄鄉），最大震度嘉義市、嘉義縣3級。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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