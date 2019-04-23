大台北、高屏及台東注意！周三氣溫上看36度

2019-04-23 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



還沒有進入夏天，但天氣好熱阿。

氣象局說，今天白天感受悶熱，高溫普遍在31至33度，台北更達35.4度，成為今年台北氣象站最高溫。

明天會更熱。氣象局指出，明天（24日）水氣更少，天氣更穩定，各地大多為晴到多雲，降雨很少，只有午後東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，由於西南風增強，白天氣溫將比今天更高，感受更悶熱，各地高溫普遍在31至34度，尤其大台北盆地、高屏內陸及台東地區，中午前後有機會出現36度以上的高溫，氣象局呼籲民眾多補充水分並注意防曬。