「南安小妹」野放省思 專家：台灣缺專法

2019-04-23 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



台灣黑熊「南安小熊」即將野放，成為失依台灣黑熊經收容照養、由人類教導野外生存技能後，重回野外的首例，在野保界是一項大好消息。但屏科大野生動物保育研究所教授裴家騏說，台灣未制定保護瀕危動物的專法，缺乏法律約束執行，長期讓「台灣瀕臨絕種動物沒有得到應得的待遇」，台大森林環境暨資源學系教授袁孝維則認為，「野生動物保護法」與原住民傳統狩獵文化的扞格，不得不重視。

裴家騏表示，過去台灣總認為瀕臨絕種動物的數量只要不繼續下降，就堪稱滿意，但事實上就算數量未降，若未積極制定保護的時間表，這些動物也可能走向滅絕。

裴家騏指出，在美國、中國等國皆制定瀕臨絕種動物相關專法，訂立行動綱領與復育計畫，以法律約束相關單位確實執行或編列預算，明確指出幾年內要達成的目標，反觀在台灣，即便制定行動綱領，但缺乏法源依據的情況下，執行常有窒礙難行之處，「通常一種動物移出瀕危物種名單時，都已經是滅絕了。」

裴家騏說，近幾年在台灣勉強稱為復育好消息的物種是黑面琵鷺，但原因是大量國外研究機構與資源投入關切，像在美國，甚至連非國內物種都會列入保護，禁止相關買賣商業行為，也會有專家團隊進行研究，間接為復育出力，但在台灣，卻連國內物種都不盡然照顧周全。

袁孝維則認為，「野生動物保護法」即便有所修正，但與原住民的傳統狩獵文化仍有所牴觸，如何在開放原住民狩獵之餘，還能兼顧野生動物的生存權，是野保法須進一步檢視的部分。此外，即便動物順利野放，但如何維持山林環境適合棲息更為重要，因此棲地保育也是首要。她說，南安小熊野放後，絕不是王子與公主從此幸福快樂的故事，而是真正挑戰的開始。