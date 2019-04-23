現代人10個中8個有飛蚊症 你知道飛蚊症不能做這些事嗎

2019-04-23 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



若眼睛出現閃光、飛蚊症加重等狀況，恐是視網膜剝離前兆，切勿用力甩頭，否則可能加重病況。記者江慧珺／攝影 分享 facebook

常聽說的「飛蚊症」，眼科醫師表示，現代人10個人裡面有8個人有飛蚊症，多數都是沒有其他病症，但少數會併發嚴重的視網膜剝離等，甚至失明，醫師提醒要避免飛蚊症影響視力，除了平日多保養、少看3C，也切記不要高空彈跳及坐雲宵飛車，都可能使症狀惡化。

台南郭綜合醫院眼科主任洪大展醫師指出，玻璃體佔眼球體積的五分之四，填充在水晶體和視網膜之間，主成分為膠原蛋白（0.5%）、玻尿酸（0.5%）、房水（99%），當出現懸浮物，光線將懸浮物投影在視網膜上形成陰影，眼睛感覺眼前黑影飄動，稱為飛蚊症。

懸浮物會隨著眼球轉動而動，越接近視網膜，陰影越明顯，越遠離視網膜，陰影越模糊。其形狀像小黑點、灰塵、髮絲、蜘蛛網，一個或數個在眼睛裡漂浮。在看背景較亮的天空、白色的牆壁，或身體較累、精神不集中、眼睛疲勞時容易發現。

每10人約8人有飛蚊症，年齡增加人數越多。略分為生理性和病理性，生理性中又分先天性，出生前沒完全退化血管或組織，以及退化性。病理性包括混濁血塊和炎症細胞。

洪大展表示，退化性飛蚊症是因年老或長期光照，約20歲開始玻璃體中央液化、玻尿酸脫水解聚、膠原蛋白變性收縮形成飛蚊症的懸浮物。中央凝膠液化析出空，約45歲後，無法支撐周圍凝膠而坍塌，發生與視網膜分離的後玻璃體分離，產生更多懸浮物。在眼傷、眼發炎、出血或眼內手術，也可能發生。大多數是無害，不過偶會有閃光、網膜裂孔、出血、網膜剝離併發症發生。

飛蚊症狀者約九成無視網膜裂孔，一成則有且在6周內約一半機會發生視網膜剝離而失明。無症狀的視網膜裂孔，只有在例行眼科檢查才被發現。大多數情況下，急性症狀會逐漸消退，但是隨年齡增長仍有機會發生新的症狀與併發症。

病理性的混濁血塊飛蚊症是因視網膜血管出血，造成玻璃體出現血塊的懸浮物，最常見的原因是糖尿病視網膜病變佔五成，視網膜裂孔與後玻璃體分離各佔ㄧ成。

病理性的炎症細胞飛蚊症是因玻璃體周圍組織發炎（葡萄膜炎或眼內炎），造成玻璃體中滲出大量白血球懸浮物，通常是一大片且非常濃厚的黑影而嚴重影響視力。

就醫檢查飛蚊症時，建議親友陪同，或攜帶墨鏡。檢查前會點散瞳眼藥水，等約30分鐘，瞳孔放大後進行檢查眼底。檢查時會覺得有點亮，盡量張開眼睛，放輕鬆不要緊張，約2分鐘內完成檢查。檢查後不宜駕騎汽機車，會有視近模糊、畏光情形，約4到6小時後，會逐漸恢復。

退化性無併發症的飛蚊症並不會傷害眼睛。病理性的飛蚊症則依病因必須要對症治療。若併發視網膜裂孔，可用雷射凝固周圍組織預防視網膜剝離以免造成的失明。視網膜剝離則需手術治療。

飛蚊症的眼睛保養上，可補充葉黃素、維他命C、膠質的食物，延緩老化的速度。避免熬夜及過度使用3Ｃ產品。避免劇烈急速轉頭運動，如高空彈跳、雲霄飛車等。