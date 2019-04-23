林佳龍：觀光局應升格為觀光署

2019-04-23 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天上任滿100天，首度深入談論觀光政策。林佳龍說，觀光是火車頭產業，要從觀光立國的角度討論觀光局升格為觀光署所應扮演的角色；台灣觀光產值占GDP僅4％，跟其他觀光大國相比顯然過低，將擬定三大目標，包括提升觀光產值、國際觀光客來台人數並提升民眾滿意度。

林佳龍今天與媒體茶敘時談到，將從觀光立國角度討論觀光局未來升為觀光署後所扮演的角色，觀光是火車頭產業，定位清楚後要有組織編制、預算及各種措施。中央各部會都在為觀光奠定基礎，比如經濟部的觀光工廠、文化部的古蹟、農委會的農特產、客委會的客庄、原民會的原鄉、體育署各種賽會、內政部宗教民俗活動節慶等，觀光局可跨部會、作為火車頭整合各部會業務，現在雖然是三級單位，但未來變成觀光署可能有所不同。

林佳龍表示，觀光局已委託台灣觀光協會提出2030年的觀光政策，「但觀光局到底要什麼？沒有很清楚的目標」。他認為，應配合觀光局未來轉型發展研擬政策，其中有三大目標，第一是台灣觀光產值所占GDP偏低，其他觀光國家約占一成，台灣卻只占4％，未來應提升占比。第二是國際觀光客人數也要進一步成長。第三是提升民眾滿意度，透過大數據訪問焦點團體跟分析民調，才知道投入跟產出的比例，「全國一起拚觀光」。

另外，觀光局轄下13個風景區管理處每年有固定預算、各縣市政府節慶活動也都有補助，林佳龍說，「餅就這麼大，是否能更有策略性？」他舉例，經典小鎮可以提高到100個，「但不是放煙火就好了」，而是透過補助加強宣傳及改善軟硬體措施，讓小鎮符合國際觀光水準，這可能需要三年從長計議，但「小鎮拉起來就不會沉回去了」。