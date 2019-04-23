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他列計程車3大問題 分析為何年輕人愛搭Uber

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他列計程車「三大問題」 分析為何年輕人愛搭Uber

2019-04-23 21:15聯合新聞網 綜合報導

網紅「布萊克薛薛」就以自身實例，列出小黃司機的幾項問題，分析年輕人熱愛使用Ube...
網紅「布萊克薛薛」就以自身實例，列出小黃司機的幾項問題，分析年輕人熱愛使用Uber的原因。圖擷自／布萊克薛薛
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近期因為交通部頒布新的Uber條款，因此計程車司機與Uber駕駛間的權益爭議，在網路上引發許多話題。網紅「布萊克薛薛」就以自身實例，列出小黃司機的幾項問題，分析年輕人熱愛使用Uber的原因，最後還不忘呼籲，要想解決小黃與Uber共存的問題，應該讓計程車業者增加自己的競爭力，而不是用抵制的方式。

1. 車內不開空調

汽車行駛在車流量大的馬路上，若是打開車窗，在車內的人必須忍受非常糟糕的空氣，布萊克薛薛指出，過去在大熱天搭乘計程車時，司機不但門窗緊閉不開冷氣，在他向司機提議打開空調時，對方只搖下車窗表示「這樣就通風了」，讓他必須在車內被廢氣與熱氣夾擊，更加不用提及，部分司機嚼檳榔與吸菸造成車內散發異味的惱人情況。

2. 駕駛專業度不足

布萊克薛薛表示自己曾經在晚上搭車時，遇到患有「夜盲症」的司機，因此對方還要求他到前座指路以及下車引導她倒車，除此之外，小黃司機常見的問題，也還有繞路等專業度不足，不只是讓人倍感無奈，還要多付車資。

3. 只能付現

雖然部分計程車隊支援悠遊卡付費，但大多搭乘小黃還是以現金交易為主，布萊克薛薛指出這種付款方式的問題就是，小黃司機常常找不開，而當自己只有大鈔時，還會覺得尷尬、抱歉，甚至有計程車司機，會載他到超商、請他下去換錢再付款，又或是在找零時強調「你有沒有在看？我在數鈔了喔」。

布萊克薛薛最後總結，當然計程車中也有很多優秀的司機，但相較之下，Uber比小黃更加透明，因為是按照導航行駛路線，也不會有司機繞路、乘客被多收錢的窘況。

網友們則在影片下方留言，表示「一定也有優質的小黃司機 ，跟不優的Uber司機，但是普遍的小黃真的都給人觀感差，把關的真的沒有比Uber的機制完善」、「招小黃真的是跟賭博一樣」、「上次搭小黃滿滿的煙味，最扯的是因為我也只有大張，結果司機嗆我說，早知道你沒零錢就不載你」、「搭計程車還被問要怎麼走真的很問號，我知道怎麼開幹嘛還叫你載啊」。

計程車Uber網紅

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