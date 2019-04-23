影╱家庭教育法修正 家庭教育中心要進用半數專業人員

2019-04-23 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



立法院今天三讀通過家庭教育法修正草案，教育部終身教育司副司長顏寶月指出，法案最大亮點是提高各縣市家庭教育中心的專業人力素質，3年內達到半數以上人員具有家庭教育或社工等專業背景。

教育部指出，這次「家庭教育法」修正重點有4大面向：

一、提升專業人力：顏寶月指出，目前各縣市家庭教育中心有151名工作人員，但只約1/3、58人有家庭教育等專業背景，修法後3年內，應達進用人員總數1/2以上；相關推展家庭教育人員 (含家庭教育中心人員、學校教師等)每年也應接受家庭教育專業的研習時數。

二、強化整合資源：各級家庭教育諮詢委員會由首長擔任主委，加強整合相關機關、單位與法人團體的協力合作；針對新生兒父母、辦理小一新生註冊、結婚登記、離婚登記和出生登記等目標對象，透過跨部會、跨局處的管道，主動關心與提供有關家庭教育的資源及服務。

三、綿密社會安全網絡：對於有家庭教育需求的家庭，經過社政評估與轉介機制，並與各縣市家庭教育中心與學校、社區間網絡資源聯繫及串連，及時提供適切資源與轉介服務的援手，期望能有效預防家庭問題的發生，發揮社會安全網絡的效能。