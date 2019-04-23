國旅補助傳詐領 林佳龍：興利與防弊不可能密不透風

2019-04-23 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部春遊補助4月上路，雲林縣府加碼18歲到40歲民眾入住北港合法民宿，可以再加碼補助一次。圖／縣府提供 分享 facebook 交通部觀光局去年底至今年陸續推出暖冬、擴大暖冬及春遊國旅補助，但出現不少亂象，有旅宿業者被爆出利用人頭詐領款項，也有旅宿業者藉補助哄抬房價。交通部長林佳龍今天表示，興利跟防弊之間不可能做到百分之百密不透風，發生問題就趕快解決，但不能為了防弊就把程序弄得很嚴格，提醒業者也要自律建立長期聲望。

地方業者對核銷問題也抱怨連連，由於補助件數太多，觀光局人力又不足，導致款項入帳較緩慢，業者常要自行墊錢。林佳龍說，觀光局去年第一次辦暖冬補助較沒經驗，去年又是選舉年，考量地方政府忙碌，所以觀光局承擔核銷工作，「沒想到這麼困難、手忙腳亂」，但第一次大家都可以體諒。

林佳龍說，暖冬補助前幾天已經核銷完成，擴大暖冬部分也預計可在五月下旬提早完成，至於春遊就沒有相同問題，觀光局將提供一成行政服務費給地方政府辦理核銷。