擔憂非法日租套房安全 交部堅持納管訂房網

2019-04-23 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



兩大共享經濟新創產業Airbnb跟Uber近日都在台灣引起討論，交通部研擬修法納管，其中觀光局將修法重罰刊登非法日租套房的網路平台，獲得旅宿業者支持，但也有意見認為此舉將扼殺新創產業發展空間。交通部政務次長王國材今天表示，政府支持新創及共享經濟，但很多日租套房不合乎消防及安全規定，認為訂房網站仍有納管必要。

旅宿業者認為觀光局取締非法日租套房不力，導致非法日租套房日益猖獗。交通部長林佳龍今天說，中央其實管不到地方的稽查工作，觀光局也不用這麼辛苦，「其實觀光局只要公布縣市政府每個月稽查非法日租套房的次數，把數字透明化，壓力就會到地方政府，觀光局再獎勵認真的地方政府，給予表揚跟增加實質補助」。

旅宿業者近年多次向觀光局反應非法日租套房擠壓合法業者生存空間，由於這些非法日租套房多透過網路訂房平台招攬生意，旅宿業者也盼加強管制訂房平台。觀光局三月預告修正「發展觀光條例第55、55-1條修正草案」，非法經營觀光旅館、旅館或民宿業者，罰鍰提高到200萬元並得按次處罰，訂房網站若刊登非法旅宿資訊，也可處最高200萬元罰鍰，並命其限期移除內容。

不過，Airbnb認為修法反映交通部不了解科技時代下的旅遊產業，反而失去為台灣開創新興產業的機會。